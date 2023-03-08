تراجع ديون مصر الخارجية لـ155 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي

الاقتصاد
بوابة الفجر


أعلن البنك المركزي المصري، تراجع رصيد الدين الخارجي لمصر بنهاية شهر سبتمبر الماضي; ليسجل 155 مليار دولار; بتراجع قدره 700 مليون دولار، بمعدل 0.5% مقارنة بشهر يونيو 2022.

وأرجع تقرير صادر عن البنك المركزي، الانخفاض إلى تراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو ملياري دولار.

وفيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي، أشار التقرير إلى أنها بلغت 4.8 مليار دولار خلال الفترة (يوليو/سبتمبر) من العام المالي 2022/2023 (الأقساط المسددة نحو 3.2 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.6 مليار دولار).

ولفت إلى أنه وفقا للمؤشرات; فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 32.4% نهاية سبتمبر 2022، وهي لا تزال في الحدود الآمنة; وفقا للمعايير الدولية.

 

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