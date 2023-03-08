44 % ارتفاع في صادرات مصر من "الأسمنت" في 2022



ارتفعت صادرات مصر من "الأسمنت" بنسبة 44% خلال عام 2022، لتسجل 670 مليون دولار، مقابل 465 مليون دولار خلال عام 2021، حيث تم التصدير لنحو 77 دولة.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، استحواذ 10 دول على 76.8% من إجمالي صادرات مصر من الأسمنت خلال 2022، بقيمة 514.395 مليون دولار، على رأسها "غانا" بنحو 148.578 مليون دولار في مقابل 68.257 مليون دولار في عام 2021، بنمو 118%.

وحتلت "ساحل العاج" المركز الثاني بقائمة الدول المستوردة للأسمنت المصري بقيمة 84.783 مليون دولار خلال 2022 في مقابل 66.206 مليون دولار بنمو 28%.

ونمت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى "الكاميرون "بنسبة 265% لتسجل 64.406 مليون دولار مقابل 17.668 مليون دولار، وإلى "فلسطين" بنسبة 117% لتبلغ 26.289 مليون دولار في مقابل 12.119 مليون دولار.

ولفت التقرير إلى أن قيمة صادرات الأسمنت المصري إلى "الجابون" قفزت بنسبة 829% خلال 2022 لتبلغ 21.011 مليون دولار في مقابل 2.261 مليون دولار خلال 2021، كما زادت إلى "غينيا" لتبلغ 20.43 مليون دولار في مقابل 7.501 مليون دولار.

وأضاف زادت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى "السودان" بنسبة 59% لتسجل 50.261 مليون دولار مقابل 31.529 مليون دولار، وإلى الولايات المتحدة الامريكية" بنسبة 36% لتبلغ 30.741 مليون دولار في مقابل 22.574 مليون دولار،

ولأوغندا بنسبة 34% لتبلغ 19.572 مليون دولار في مقابل 7.501 مليون دولار.