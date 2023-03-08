مصطفى ثابت يهنئ الدكتور محمد صفاء لاختياره طبيبا مثاليا على مستوى الجمهورية

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الدكتور محمد صفاء
الدكتور محمد صفاء

أعلن مجلس النقابة العامة لأطباء مصر، اختيار الدكتور محمد صفاء عرفة، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، طبيبًا مثاليًا على مستوى الجمهورية، نظرًا لجهوده في خدمة المرضى، وتطوير نظام العمل، خلال الفترة الماضية.

وتقدم الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، بالتهنئة للدكتور محمد صفاء عرفة، لاختياره طبيبًا مثاليًا.

من جانبه يتقدم الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة الفجر الإلكترونية بخالص التهنئة للدكتور محمد صفاء، معربا عن أمنيته له في المزيد من التقدم والنجاح.

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