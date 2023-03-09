اول رد من فودافون على وقف محفظة الكاش بعد قضية "هوج بول"

الاقتصاد
بوابة الفجر

قال أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون، إنه تم إيقاف عدد من المحافظ الإلكترونية الخاصة بـ فودافون كاش في مصر بشكل مؤقت والتي تورطت في واقعة هوج بول، وذلك بناء على تعليمات من جهات التحقيق كإجراء احترازي.

 واشار إلى تصدر فودافون سوق المحافظ الإلكترونية بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي استخدام المحافظ، ظهر كم وعدد المحافظ التابعة للشركة التي أوقفت بشكل لافت. 

وأكد رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية أنه لا صحة لما تردد حول إيقاف خدمات تحويل الأموال عبر المحمول في السوق المصري بشكل عام وكامل. 

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