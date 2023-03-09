أسعار البيض اليوم.. وخبراء يحذرون من البيض البودرة

استقرت اسعار بيع البيض بجميع أنواعها، اليوم الخميس 2023، وسط تحذيرات من خبراء من تناول البيض البودرة كبديل للبيض الداجني بعد الحديث عن انخفاض سعره عن البيض الداجني.

أسعار البيض اليوم:

اعلنت الشعبة العامة لمنتجي بيض المائد بتحاد الغرف التجارية، أن اسعار البيض استقرت بالمزرعة ليصل إلى الاتي:

سعر طبق البيض الأبيض سجل 94.75 جنيها.

سعر طبق البيض الأحمر سجل 97.75 جنيها.

سعر طبق البيض البلدي 106.75 جنيها.

الحكومة تواصل ضخ كميات من البيض بالاسواق:

من جانبها واصلت الحكومة ضخ كميات جديدة من البيض بمعارض اهلا رمضان بتخفيضات اصل إلى 20 % عن السوق للحفاظ على استقرار الاسعار وهبوطه بالاسواق.

وقدمت معارض اهلا رمضان سعر طبق البيض الأحمر عند 100 جنيها، وسعر طبق البيض الأبيض عند 98 جنيها للطبق الواحد.

شعبة البيض تحذر من تناول البيض البودرة:

وحذرت شعبة البيض بتحاد الغرف الجارية، من تناول البيض البودرة بعد دعوات لشرائه نظرا لرخص سعره عن البيض الداجني.

وقالت الشعبة، إن البيض البودرة اسعاره مرتفعة ويصل سعر الكجم منه إلى 1000 جنيها، مشيرة إلى إنه ثبت علميا ان هذا البيض الذي يتم تصنيعه في الهارج يصيب الانسان بميكروب السالمونيلا الخطير.

وذكر عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بتحاد الغرف التجارية، إن البيض البودرة له استخدامات اخري بعيدا عن الاستخدام المنزلي، مشيرا إلى أنه يدخل كمكون للصناعات الغذائية.