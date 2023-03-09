ads

أحمد رمضان يكتب: ليلة تكريم «شنودة» في السعودية

الفجر الفني
أحمد رمضان متولي
أحمد رمضان متولي

هل سحبت السعودية البساط من تحت أقدام المصرين؟ سؤال يطرح نفسه على مواقع السوشيال ميديا بشدة خاصة بعد ليلة أمس التى جاءت استثنائية بكل المقاييس احتفالا وتكريما بمشوار الموسيقار الكبير هاني شنودة.

 

التكريم لم يكن استثنائيا بقدر ما كانت التوليفة بأجمعها استثنائية؛ فصاحب العرس والتكريم هو مكتشف الكثير من النجوم وصاحب الأغنية الخفيفة التي مازالت تلقى رواجا لدى الكثير من الجمهور المصري والعربي.

 

جهة التكريم كانت هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والتى عهدنا فيها خيرًا وجعلتنا نفخر بهويتنا المصرية والعربية لحرصها الدائم على تكريم المبدعين العرب مما كان لهم أثرًا كبيرًا على الأجيال المختلفة على مر العصور.

 

الاستثناء أيضًا جاء في ظهور قطبي الأغنية المصرية الهضبة عمرو دياب والكينج محمد منير لأول مرة على المسرح لأول معًا حبًا في توجيه الشكر لرحلتهما مع الموسيقار الكبير هاني شنودة الداعم الأول لهما في بداية مشوارهما الفني.

 

أضف إلى ذلك ظهور نجمة مصر الأولى وصاحبة الإطلالة البهية أنغام والتى قدمت وصلة مع منير على المسرح حبًا في هاني شنودة، وكان لظهورها لمسة ساحرة على الحفل.

 

السعودية لم تنسى دعوة النجم الكبير أحمد عدوية صاحب أشهر أغنية شعبية في تاريخ مصر فترة الثمانينيات "زحمة يادنيا زحمة"، لحفل تكريم هاني شنودة.

 

يحسب للسعودية تكريمها لـ هاني شنودة فى حياته والذي أكد أكثر من مرة خلال الحفل أنه يهدي تكيمه إلي ابنته وحفيدته، تأكيدًا على مكانة المرأة في حياته بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وصنع هاني شنودة خلال مسيرته الفنية العديد من الأعمال الموجهة للمرأة منها "أمي، ما تحسبوش يا بنات، ماشيه السنيوره، ماما ستو".

 

على الرغم فخرنا كمصريين بليلة تكريم شنودة في السعودية؛ إلا أننا مازلنا نوجه لوزارة الثقافة المصرية والسادة المسؤولين والقائمين على نقابة المهن الموسيقية سؤالا واضحا "هل سحبت السعودية البساط الفني منا.. هل مازلنا قادرين على التحدي ومواجهة التغيرات.. هل نستطيع أن نكرم أبناء مصر المخلصين والمبدعين وهم أحياء كما فعلت السعودية.. أم ستكون الكلمة الأخيرة للسعودية بدعم هيئة الترفيه التى تفكر دائما وتغرد خارج السرب بأفكار شبابية تضاهى الواقع الذى نعيش فيه؟

محمد منير وزارة الثقافة عمرو دياب المملكة العربية السعودية هاني شنودة هيئة الترفيه احمد رمضان الهضبة عمرو دياب مواقع السوشيال ميديا هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية الموسيقار الكبير هاني شنودة الكينج محمد منير

مواد متعلقة

عدوية ومصطفى حجاج يتألقان بأغنية "زحمة يادنيا " من حفل تكريم هاني شنودة

محمد منير وأنغام يشعلان مسرح أبو بكر بأغنية "انا بعشق البحر" من حفل تكريم هاني شنودة
ads

الأكثر قراءة

مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 9 و10 mycima | مشاهدة وتحميل مسلسل بالطو الحلقة 9 والأخيرة Shahid VIP "رابط مباشر" | مسلسل بالطو episode 9،10 واتش ات

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يلا شوت اليوم بث مباشر دوري أبطال أوروبا | باريس سان جيرمان بث مباشر

رابط مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 9 و10 التاسعة والعاشرة كاملة HD على ايجي بست وماي سيما وwatch it

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر بلا شوت يوتيوب في دوري الابطال.. YALLA SHOOT

عاجل| اتحاد بنوك مصر ينفي فرض اي رسوم على سحب الأموال من بطاقات الخصم الفوري

كورة لايف الأسطورة.. بث مباشر بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان يلا شوت Yalla Shoot يوتيوب

عاجل.. الأهلي يستقر على التعاقد مع خليفة علي معلول

شاهد فور يو مشاهدة وتحميل مسلسل بالطو الحلقة "الاخيرة" عرب سيد | الحلقة 9 و10 مسلسل بالطو وي سيما Watch IT | مسلسل بالطو الأخيرة ماي سيما