تركيا تطرح سندات دولارية بعائد 10%

الاقتصاد
تركيا تطرح سندات
تركيا تطرح سندات دولارية

 طرحت  تركيا سندات بالدولار  بقيمة إجمالية وصلت إلى  2.25 مليار دولار في أول طرح  بالأسواق العالمية في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد الشهر الماضي، وصل سعر الفائدة عليه إلى 10%.

 

باعت وزارة الخزانة والمالية التركية  سندات مقوّمة بالدولار تستحق في 14 مارس 2029 بعائد 9.5%.

 

 

قالت وزارة الخزانة والمالية التركية يوم الأربعاء إنَّها أوكلت إدارة الطرح لـ "دويتشه بنك" و"إتش إس بي سي هولدينغز" و"جيه بي مورغان".

 

جمعت تركيا حتى الآن هذا العام 5 مليارات دولار من الديون الدولية عبر طرحين يمثلان نصف هدفها البالغ 10 مليارات دولار لعام 2023. وتجدر الإشارة إلى أنَّها تمكّنت من الحصول على 11 مليار دولار عبر مبيعات السندات الدولية في 2022.

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