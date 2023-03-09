سعر الذهب اليوم الخميس 9/3/2023 في الأسواق المحلية والعالمية

يعد سعر الذهب من أهم الموضوعات التي تشهد إقبالا بحثيا متزايدا على مدار اليوم، نظرا لأهمية المعدن الأصفر وانتشار استخدامه بين الكثيرين، حيث يعتبر وسيلة آمنة للادخار تهم المستثمرين، كما يستعين به الشباب المقبل على الزواج عبر مهاداته للأحبة.

سعر الذهب

وسجل سعر الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 9 مارس 2023 استقرارا ملحوظا في أسواق ومحلات الصاغة المصرية، بعد أن اضطربت الاسعار، حيث زاد الجرام بنحو10 جنيهات خلال ختام تعاملات مساء أمس الأربعاء ليعوض بعض خسائره الصباحية والتي شهدت انخفاضا بقيمة 25 جنيها.

سعر الذهب عيار 21 و24 و22 و18

وشهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارا في سوق جمهورية مصر العربية ارتفاعا مسجلا 1850 جنيها للبيع، و1820 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 “نحو 2114 جنيها للبيع، و2091.5 جنيها للشراء، وبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 1938 جنيها للبيع، و1906 جنيهات للشراء، فيما وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 1568.5 جنيها

سعر الذهب عيار 14

وسجل سعر الذهب اليوم الخميس عيار 14 في مصر وهو "الفئة الاقتصادية" نحو 1220 جنيها للشراء، ونحو 1233 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الذهب اليوم عيار 12 في مصر نحو1045.75 جنيها، واستقر سعر الذهب عيار 9 نحو 784.25 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس الموافق التاسع من مارس 2023، "وزن 8 جرامات من الذهب" 14640 جنيه بقيمة صعود 40 جنيه عن سعره أمس.

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب بالبورصات العالمية في العقود الآجلة تسليم أبريل 2023 بنسبة 0.20% إلى 1،816.40 دولار للأوقية، في حين استقر السعر الفوري للذهب عند 1813.49 دولار للأوقية بعد ان كانت قد سجلت 1855 قبل يومين، وذلك بعد تصريحات الفيدرالي الأمريكي بمزيد من تشديد السياسيات النقدية، لتسجل الأوقية اليوم نحو 1814 دولارا.

ويختلف سعر الذهب من محل إلى آخر ومن موقع لآخر وذلك يعود إلى اختلاف سعر المصنعية التي لا تقف عند سعر محدد، وهي تضاف للسعر المعلن.