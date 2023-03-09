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جدول وترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.. البريميرليج

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي

تستعد أندية الدوري الإنجليزي لخوض منافسات الجولة السابعة والعشرين من مباريات البريميرليج والتي شهدت صراع قوي على اللقب في الجولة الماضية، حيث نجح آرسنال في التغلب بصعوبة على بورنموث بينما خسر مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة على يد ليفربول كما خسر توتنهام من وولفرهامبتون بهدف نظيف.
 

يحتل آرسنال صدارة البريميرليج برصيد 63 نقطة وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 58 نقطة. ويحارب توتنهام لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى لحجز مقعده في دوري أبطال أوروبا بينما قفز ليفربول بقيادة المدير الفني الألماني يورجن كلوب للمركز الخامس ويسعى لتحسين وضعه في جدول الدوري في الموسم الحالي

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ننشر قائمة القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر اليوم الخميس 9/3/2023 في الدوري السعودي للمحترفين

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قوائم تردد القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وسبورتنج لشبونة اليوم الخميس 9/3/2023 في الدوري الأوروبي على نايل سات وجميع الأقمار

ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي  بعد نهاية الجولة السادسة والعشرين على النحو التالى:

1 - آرسنال 63 نقطة.
2 - مانشستر سيتي 58 نقطة.
3 - مانشستر يونايتد 49 نقطة.
4 - توتنهام 45 نقطة.
5 - ليفربول 42 نقطة.
6 - نيوكاسل يونايتد 41 نقطة.
7 - فولهام 39 نقطة.
8 - برايتون 38 نقطة.
9 - برينتفورد 38 نقطة.
10 - تشيلسي 34 نقطة.
11 - أستون فيلا 34 نقطة.
12 - كريستال بالاس 27 نقطة.
13 - وولفرهامبتون 27 نقطة.
14 - نوتينجهام فورست 26 نقطة.
15 - ليستر سيتي 24 نقطة.
16 - وست هام يونايتد 23 نقطة.
17 - ليدز يونايتد 22 نقطة.
18 - إيفرتون 22 نقطة.
19 - ساوثهامتون 21 نقطة.
20 - بورنموث 21 نقطة.

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