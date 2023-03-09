سعر الدولار اليوم الخميس 9 مارس 2023 بالبنوك المصرية

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سعر الدولار
سعر الدولار

سجل سعر الدولار الأمريكي في بداية تداولات اليوم الخميس الموافق 9 مارس 2023، استقرار ملحوظا أمام الجنيه، بمختلف البنوك وشركات الصرافة العاملة في جمهورية مصر العربية بعد ارتفاع بنحو 5 قروش يوم أمس.

سعر الدولار اليوم

وتراوح سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري وبقية البنوك بين 30.81 جنيه للشراء والـ30.91 جنيه للبيع، بينما سجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث بلغ سعر الشراء 30.83 جنيه وللبيع 30.88 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي

وشهد البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية سجيل أقل سعر للدولار بنحو 30.68 للشراء مقابل 30.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في شركات الصرافة  وبنك مصر

وبلغ سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق التاسع من مارس 2023، في شركات الصرافة مستويات قريبة من البنوك عند 30.68 جنيه للشراء، و30.88 جنيه للبيع، وتم تداول العملة الامريكية في بنك مصر عند 30.73 جنيه للشراء جنيه، و30.83 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الخميس 9-3-2023 بمحافظة الإسكندرية

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سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 9 مارس 2023

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي وsaib

بينما وصل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.93 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار في بنك سايب 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الأهلي الكويتي وبنك الإسكندرية

في البنك الأهلي الكويتي جاء سعر الدولار اليوم  30.86 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، واستقر  سعر الدولار في بنك الإسكندرية  عند 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد والبنك التجاري

وحقق سعر الدولار في المصرف العربي 30.78 جنيه شراء، مقابل 30.88 جنيه بيع، بينما وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي إلى 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار على المستوى العالمي

 وتراجع سعر الدولار مساء أمس الأربعاء بعدما سجل أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في وقت سابق أمس إذ عدل المستثمرون مراكزهم على أساس احتمال زيادة أعلى في أسعار الفائدة لوقت أطول بعد أن فاجأ رئيس مجلس  الاحتياطي الفيدرالي الامريكي،  جيروم بأول الأسواق أول أمس الثلاثاء بتوجه أكثر تشديدا للسياسة النقدية.

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