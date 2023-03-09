جدول مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2023 في مختلف البطولات والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم، يبحث عشاق الساحرة المسديرة عن مباريات اليوم الخميس الموافق التاسع من مارس 2023، على مختلف ملاعب العالم، وبكافة البطولات العالمية والمحلية، والتي تشهد إقامة عدة مباريات اليوم.

جدول مباريات اليوم

ويشهد جدول مباريات اليوم الخميس إقامة العديد من المواجهات المهمة والجماهيرية في بطولة الدوري الأوروبي، على رأسها مباراة أرسنال وسبورتنج لشبونة ولقاء روما وريال سوسيداد إلى جانب إقامة عدة مواجهات في دوري "روشن" السعودي.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية لقرائها الكرام جدول مباريات اليوم الخميس 9 مارس 2023 في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم الخميس في ذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي

يضم جدول مباريات اليوم الخميس عدة مباريات في ذهاب الدور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي وهي:

مباراة روما وريال سوسييداد في الـ19:45بتوقيت مصر، الـ20:45 في السعودية والتي تنقل عبر beIN Sports 2 HD Premium.

مباراة سبورتينج لشبونة وأرسنال في19:45 مصر، 20:45 السعودية وتنقل على beIN Sports 1 HD Premium.

مباراة إشبيلية وفنربخشة في الـ10 مساء بتوقيت مصر الـ11 في السعودية وتذاع على beIN Sports 3 HD Premium.

مباراة يوفنتوس وفرايبورج تذاع في الـ10 بتوقيت مصر الـ11 في السعودية علىbeIN Sports 2 HD Premium.

مباراة مانشستر يونايتد وريال بيتيس في22:00 مصر، 23:00 السعودية وتنقل عبرbeIN Sports 1 HD Premium.

جدول مباريات اليوم الخميس في الجولة 20 بالدوري السعودي

مباراة الوحدة والاتفاق – 3 عصرا بتوقيت مصر 4 في السعودي.

مباراة الباطن والخليج – 3 عصرا في مصر و4 بالسعودية.

مباراة الاتحاد والنصر تنطلق في السابعة والنصف بتوقيت مصر الـ8:30 بتوقيت المملكة.

مباراة الشباب والفيحاء - 19:30 مصر، 20:30 السعودية وجميع المباريات تذاع عبر قناة SSC.