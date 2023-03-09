يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد اليوم YALLASHOOT كورة لايف في الدوري السعودي

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد اليوم YALLASHOOT كورة لايف Al Ittihad vs Al Nassr في الدوري السعودي، يترقب عشاق الكرة السعودية مباراة النصر والاتحاد فى الدوري السعودي، مساء اليوم الخميس الموافق يم 9-3-2023 ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي( دوري روشن )، ويخوض فريق النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمباراة قوية أمام نظيره الاتحاد، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الدوري السعودي للموسم الحالي 2023، ويستعرض « الفجر الرياضي» خلال السطور التالية موعد مباراة النصر والاتحاد فى الدوري السعودي، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة النصر والاتحاد فى الدوري السعودي

وتعتبر مباراة النصر والاتحاد واحدة من أهم مباريات الدوري السعودي ( دوري روشن )، حيث يتسابق كلا الفريقين فى تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي 2023.

موعد مباراة النصر والاتحاد فى الدوري السعودي بتوقيت مصر

يأتي موعد مباراة النصر والاتحاد فى الدوري السعودي مساء اليوم اليوم الخميس الموافق يوم 9-3-2023، فى تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والأردن والسودان وجنوب إفريقيا، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الدوري السعودي للموسم الحالي 2023 ( دوري روشن).

موعد مباراة النصر والاتحاد فى الدوري السعودي بتوقيت السعودية

من المقرر ان تنطلق صافرة بداية المباراة بين النصر والاتحاد ضمن منافسات الجول العشرين من الدوري السعودي ( دوري روشن ) مساء اليوم الخميس الموافق يوم 9 مارس فى تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت مكة المكرمة وقطر والكويت، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

اضغط علي مشاهدة مباراة النصر والإتحاد بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة النصر والإتحاد بث مباشر

- موعد مباراة النصر والاتحاد بتوقيت أبو ظبي: التناسعة ونصف.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد فى الدوري السعودي

تنقل مباراة النصر والاتحاد، ضمن منافسات الجول العشرين من الدوري السعودي ( دوري روشن ) على شبكة قنوات ssc السعودية الرياضية، الناقل الحصري الوحيد لمباريات الدوري السعودي ( دوري روشن ).

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد فى الدوري السعودي

مباراة النصر واتحاد جدة - صورة أرشيفية

يبحث الكثير من المتابعين عن تردد القنوات الناتقلة لمباراة النصر والاتحاد فى الدوري السعودي ( دوري روشن )، وخاصة قناة ssc السعودية الرياضية، الناقل الحصري الوحيد لمباريات الدوري السعودي ( دوري روشن ).

تردد قناة ssc

يمكن لمتابعين مشاهدة مباراة النصر والاتحاد فى الدوري السعودي على قناة ssc السعودية الرياضية على النايل سات وعرب سات.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية على النايل سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ

12523 عمودي 27500 5/6

تردد قناة ssc السعودية الرياضية على عرب سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ

12418 عمودي 27500 5/6

التشكيل المتوقع لفريق النصر أمام الاتحاد فى الدوري السعودي

من المتوقع ان يدخل نادي النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستانو رونالدو مباراة اليوم أمام الاتحاد ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي (دوري روشن) بالتشكيل الأتي:

المراكز أسماء اللاعبين

فى حراسة المرمي نواف العقيدي

فى الدفاع سلطان الغنام - عبد الإله العمري - عبد الله مادو - جيسلان كونان

فى الوسط عبد الله الخيبري - لويز جوستافو - عبد الرحمن النجعي - أندرسون تاليسكا - جلال الدين ماشاريبوف

فى الهجوم كريستانو رونالدو



ترتيب النصر والاتحاد فى الدوري السعودي

النصر والاتحاد - صورة أرشيفية

يحتل فريق النصر صدراة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة خلا 19 مباراة، نجح فى تحقيق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 4 وسقط فى فخ الهزيمة مباراة واحدة، نجح فى تسجيل 42 هدف، وسكنت شباكه 10 أهداف.

بينما يحتل فريق الاتحاد وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي فريق النصر، ولعب فريق الاتحاد حتي الان 19 مباراة فى الدوري، نجح فى الفوز فى 13 مباراة، وتعادل فى 5، وخسر فى مباراة واحدة، أحرز خلالهما 34 هدف، وسكنت شباكه 6 أهداف.