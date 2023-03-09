بث مباشر النصر والاتحاد يلا شوت اليوم: مشاهدة مباراة النصر والاتحاد اليوم بث مباشر يلا شوت يوتيوب، مشاهدة مباراة Al Ittihad vs Al Nassr بث مباشر، ويجمع كلاسيكو ناري مساء اليوم اتحاد جدة السعودي مع نظيره النصر، في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس،علي استاد الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة 20 في الدوري السعودي، وتعتبر المواجهة هامة للمصريين حيث يصطدم الثنائى المصرى أحمد حجازى وطارق حامد لاعبا الاتحاد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي في مباراة حسم صدارة الدوري السعودي.

ويحتل النصر السعودي المركز الأول في الدوري السعودي برصيد 46 نقطة في 19 مباراة فيما يليه نادي الاتحاد في المركز الثاني والوصافة برصيد 44 نقطة.

ويحتاج النصر للفوز أو التعادل للبقاء في صدارة الدوري أما الاتحاد فيحتاج إلى الفوز فقط للصعود إلى صدارة الدوري.

ويسعى النصر للثأر من الاتحاد بعدما خطف النمور لقب كأس السوبر السعودي من العالمى على ملعب الملك فهد بالفوز بنتيحة 3-1 في يناير الماضي بمشاركة كريستيانو رونالدو.

ويتفوق النصر على نظيره الاتحاد في تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة الدوري السعودي حيث التقى الكبيرين في 29 مباراة، في البطولة المحلية حتى الآن.

وخلال هذه المباريات، فاز فريق الاتحاد 9 مرات بينما حقق النصر الفوز في 11 مباراة، وحسم التعادل 9 لقاءات كلاسيكو بينهما، آخرها جاء بنتيجة سلبية في لقاء الدور الأول بالعاصمة السعودية الرياض في ضيافة العالمي.

وشهد كلاسيكو الاتحاد والنصر على صعيد دوري المحترفين تسجيل 83 هدفًا منها 45 هدفًا من نصيب العالمي، مقابل 38 هدفًا لصالح فريق جدة.

ويظل فريق الاتحاد صامدًا خلال مبارياته أمام النصر، ولم يتذوق طعم الخسارة في آخر 7 لقاءات جمعت بينهما بالدوري السعودي، قبل الصدام المرتقب اليوم الخميس.

ويطمح النصر في إنهاء عقدة الاتحاد، وتحقيق أول انتصاراته في الكلاسيكو على مستوى دوري المحترفين، منذ لقاء الدور الثاني المثير لموسم 2018-2019 الذي انتهى بنتيجة 3-2 لصالح أبناء العاصمة حيث التقى الفريقان في الدوري اخر 7 مرات، حقق لاعبو الاتحاد 3 انتصارات جاءت على التوالي بواقع 2-1 و3-1 و3-0، بينما اكتفى الفريقان بالتعادل في 4 منها.

وإجمالا يمتلك فريق النصر أفضلية في سلسلة اللاهزيمة بالكلاسيكو، ولم يتجرع الخسارة أمام الاتحاد على مدار 12 مباراة متتالية في الدوري المحلي بين عامي 2012 و2018.

ويتربّع المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد الحالي والنصر سابقا، على صدارة ترتيب اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ مواجهات الفريقين بالدوري برصيد 7 أهداف حيث سجل حمد الله 6 أهداف بقميص النصر أمام الاتحاد، وأحرز هدف بقميص النمور في شباك العالمى.

يأتي موعد مباراة النصر والاتحاد فى الدوري السعودي مساء اليوم اليوم الخميس الموافق يوم 9-3-2023، فى تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة والأردن والسودان وجنوب إفريقيا، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الدوري السعودي للموسم الحالي 2023 ( دوري روشن).

موعد مباراة النصر والاتحاد فى الدوري السعودي بتوقيت السعودية

من المقرر ان تنطلق صافرة بداية المباراة بين النصر والاتحاد ضمن منافسات الجول العشرين من الدوري السعودي ( دوري روشن ) مساء اليوم الخميس الموافق يوم 9 مارس فى تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت مكة المكرمة وقطر والكويت، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

- موعد مباراة النصر والاتحاد بتوقيت أبو ظبي: التناسعة ونصف.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد فى الدوري السعودي

تنقل مباراة النصر والاتحاد، ضمن منافسات الجول العشرين من الدوري السعودي ( دوري روشن ) على شبكة قنوات ssc السعودية الرياضية، الناقل الحصري الوحيد لمباريات الدوري السعودي ( دوري روشن ).

تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد فى الدوري السعودي

مباراة النصر واتحاد جدة - صورة أرشيفية

يبحث الكثير من المتابعين عن تردد القنوات الناتقلة لمباراة النصر والاتحاد فى الدوري السعودي ( دوري روشن )، وخاصة قناة ssc السعودية الرياضية، الناقل الحصري الوحيد لمباريات الدوري السعودي ( دوري روشن ).

تردد قناة ssc

يمكن لمتابعين مشاهدة مباراة النصر والاتحاد فى الدوري السعودي على قناة ssc السعودية الرياضية على النايل سات وعرب سات.

تردد قناة ssc السعودية الرياضية على النايل سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ

12523 عمودي 27500 5/6

تردد قناة ssc السعودية الرياضية على عرب سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ

12418 عمودي 27500 5/6

التشكيل المتوقع لفريق النصر أمام الاتحاد فى الدوري السعودي

من المتوقع ان يدخل نادي النصر السعودي بقيادة النجم البرتغالي كريستانو رونالدو مباراة اليوم أمام الاتحاد ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري السعودي (دوري روشن) بالتشكيل الأتي:

المراكز أسماء اللاعبين

فى حراسة المرمي نواف العقيدي

فى الدفاع سلطان الغنام - عبد الإله العمري - عبد الله مادو - جيسلان كونان

فى الوسط عبد الله الخيبري - لويز جوستافو - عبد الرحمن النجعي - أندرسون تاليسكا - جلال الدين ماشاريبوف

فى الهجوم كريستانو رونالدو

ترتيب النصر والاتحاد فى الدوري السعودي

النصر والاتحاد - صورة أرشيفية

يحتل فريق النصر صدراة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة خلا 19 مباراة، نجح فى تحقيق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 4 وسقط فى فخ الهزيمة مباراة واحدة، نجح فى تسجيل 42 هدف، وسكنت شباكه 10 أهداف.

بينما يحتل فريق الاتحاد وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن متصدر جدول ترتيب الدوري السعودي فريق النصر، ولعب فريق الاتحاد حتي الان 19 مباراة فى الدوري، نجح فى الفوز فى 13 مباراة، وتعادل فى 5، وخسر فى مباراة واحدة، أحرز خلالهما 34 هدف، وسكنت شباكه 6 أهداف.