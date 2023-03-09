Yalla shoot.. بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والإتحاد في الدوري السعودي.. يلا شوت، مشاهدة Al Ittihad vs Al Nassr مباراة النصر والاتحاد اليوم في الدوري السعودي 2022/2023 يبحث عنها ملايين مشجعي دوري روشن السعودي، حيث أضاف كريستيانو رونالدو شعبية عالمية كبيرة للفريق السعودي وتشاهد الجماهير في مختلف دول العالم مباريات النصر السعودي.

وتعتبر مباراة النصر واتحاد جدة من أهم مباريات الدوري السعودية، حيث يسعى الاتحاد لخطف الصدارة من رفاق رونالدو، وفيما يلي نستعرض معكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والاتحاد اليوم في الدوري السعودي 2022/2023، بالإضافة إلى موعد المباراة، وتشكيل الفريقين المتوقع، وترتيبهما في الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي 2022/2023

عن موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي 2022/2023، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة غريمه فريق النصر على ملعب استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) اليوم الخميس الموافق 9 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.

تعد مباراة اليوم بين النصر والاتحاد مهمة للمصريين، لأن لاعبي منتخبنا الوطني أحمد حجازي وطارق حامد يلعبان في اتحاد جدة، وتعتبر مشاهدتهما ضد رونالدو من الأمور الكروية الممتعة التي تنتظرها الجماهير المصرية في كل مباراة بين الفريقين، وستنطلق مباراة النصر واتحاد جدة اليوم في الدوري السعودي بتمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، طرابلس، الخرطوم، والساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، الأردن، سوريا، العراق، البحرين، اليمن، والساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر، المغرب.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر والاتحاد اليوم في الدوري السعودي 2022/2023

أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة النصر السعودي والاتحاد اليوم في الدوري السعودي 2022/2023، تبث القنوات السعودية الرياضية SSC كافة مباريات الدوري السعودي للمحترفين على قنواتها المشفرة، ولكن هناك قناة مفتوحة من القنوات الرياضية السعودية على قمر عرب سات تبث بعض المباريات في مختلف البطولات، لذا نقدم لكم عبر السطور التالية كافة ترددات القنوات السعودية الرياضية SSC المشفرة والمفتوحة.

تردد قناة SSC sports المفتوحة تردد قناة السعودية الرياضية SSC المشفرة القمر الصناعي: عرب سات تردد القناة: 11747 الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 القمر الصناعي: نايل سات تردد القناة: 12523 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تطبيق إلكتروني يتيح مشاهدة مباراة النصر واتحاد جدة اليوم في دروي روشن السعودي

يتيح تطبيق شاهد مشاهدة مباراة النصر واتحاد جدة اليوم في دوري روشن السعودي، حيث ينقل التطبيق كافة مباريات الدوري السعودي للمحترفين للمشتركين في فقط في خدماته الرياضية، حيث يمكنك تنزيله على الهاتف أو متابعة المواقع الإلكتروني، وبعدها الاشتراك في الباقة الرياضية سواء شهرية أو سنوية، ومن ثم مشاهدة البث المباشر لكافة المباريات التي تذاع على SSC sports.

تشكيل النصر ضد الاتحاد

وقد يختار المدرب الفرنسي رودي جارسيا، تشكيل النصر التالي لمواجهة الاتحاد اليوم في الدوري السعودي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: غيسلاين كونان - ألفارو غونزاليس - عبد الإله العمري - سلطان الغنام.

خط الوسط: لويس غوستافو - عبد الله الخيبري - عبد الرحمن غريب - النجعي - ماشاريبوف.

الهجوم: رونالدو.

تشكيل الاتحاد ضد النصر

أما على الجانب الآخر، قد يختار المدرب البرتغالي نونو سانتو تشكيل الاتحاد التالي لمواجهة النصر اليوم في الدوري السعودي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: زكريا هوساوي - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مد الله العليان.

خط الوسط: طارق حامد - برونو هنريكي - إيغور كورونادو - رومارينيو - البيشي.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

حكم مباراة النصر واتحاد جدة اليوم في الدوري السعودي

وأعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، حكم مباراة النصر واتحاد جدة اليوم في الدوري السعودي 2022/2023، حيث أسند إدارة المباراة للحكم الإسباني ماتيو لاهوز، وذلك الأمر أثار الجدل بين الفريقين والجماهير، لأن ذلك الحكم مقربا من رونالدو منذ سنوات عديدة، ونال انتقدات كبيرة من ميسي.

ترتيب النصر والاتحاد في الدوري السعودي

ويحتل فريق النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 برصيد 46 نقطة، بينما يأتي فريق اتحاد جدة في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، لذا تعد مباراة اليوم حاسمة بين الفريقين، حيث حال خسارة النصر ستكون صدارة الدوري السعودي من نصيب اتحاد جدة، لذا على رونالدو ورفاقه التمسك بالفوز لتعزيز صدارتهم، وفيما يلي تفاصيل ترتيب النصر والاتحاد في الدوري السعودي بالأرقام.

الفريق المباريات فوز تعادل خسارة له عليه الفرق النقاط 1- النصر 19 14 4 1 42 10 23 46 2- اتحاد جدة 19 1 5 1 34 6 28 44

ويمتلك فريق النصر أقوى هجوم في بطولة الدوري السعودي، حيث سجل اللاعبون 42 هدفًا، أما فريق الاتحاد يتميز بدفعاته القوية، حيث لم يتلق سوى 6 أهداف فقط في البطولة، وهو رقم قياسي للفريق السعودي، كما خاض النصر السعودي 29 مواجهة ضد اتحاد جدة في الدوري، أسفرت عن فوز النصر في 11 مباراة، وفوز الاتحاد في 9 مباريات، وتعادلا في 9 مباريات، لذا تعتبر مباراة اليوم كلاسيكيو سعودي كبير.