يلا شوت حصري.. مشاهدة مباراة النصر والإتحاد يلا شوت بث مباشر yalla shoot.. مباراة النصر ضد الإتحاد بث مباشر دون تقطيع

يلا شوت حصري.. مشاهدة مباراة النصر والإتحاد يلا شوت بث مباشر yalla shoot.. مباراة النصر ضد الإتحاد بث مباشر Al Ittihad vs Al Nassr دون تقطيع، بث مباشر الاتحاد ضد النصر في الجولة رقم 20 من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين ينطلق بعد قليل وسط ترقب جماهيري كبير، ودائمًا ما تشهد مباريات الفريقين إثارة كبيرة وندية قوية نظرًا لكونها إحدى كلاسيكيات الكرة السعودية وتمتاز بجماهيرية جارفة، وويعيش العميد أوقات مميزة خلال الموسم الحالي تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو وبتواجد نجوم الكرة المحلية.

على الجانب الأخر، يظهر العالمي بقوة تسويقية كبيرة وانتشار دولي بعد التعاقد مع الأسطورة كريستيانو رونالدو.

مشاهدة مباراة النصر والاتحاد الآن

ويمكن مشاهدة النصر والاتحاد الآن في الدوري السعودي عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وتنقل عبر قناة ssc الفضائية.

قناة ssc توفر تغطية مميزة للحدث المنتظر مع تواجد فقرات فنية متنوعة تضم خبراء اللعبة.



مباراة النصر والاتحاد فى الدوري السعودي ( الموعد والقنوات الناقلة )

مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر أون لاين

فيما توفر منصة شاهد خدمة مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر أون لاين بجميع الخدمات التي تقدمها القناة التلفزيونية السعودية.

وتقدم «الفجر الرياضي» لزاورها متابعة أحداث اللقاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لأهم الفاعاليات.



تشكيل النصر ضد الاتحاد

تشكيل النصر ضد الاتحاد سيشهد استمرار اعتماد نونو سانتو على العناصر الأساسية في المواجهات الأخيرة.

في حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام- عبدالإله العمري- عبدالله مادو- جيسلان كونان

خط الوسط: عبدالله الخيبري- لويز جوستافو

خط الوسط الهجومي: عبدالرحمن النجعي – محمد المران- جلال الدين ماشاريبوف

في الهجوم: كريستيانو رونالدو

تشكيل الاتحاد ضد النصر



بينما يتضمن تشكيل الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين أو دوري روشن العناصر التالية

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: أحمد حجازي- أحمد شراحيلي- مد الله العليان – أحمد بامسعود.

خط الوسط: طارق حامد – هارونا كمارا – برونو هنريكي- إيغور كورنادو.

الهجوم: عبدالرزاق حمد الله – رومارينهو.

يستضيف فريق اتحاد جدة، الذي يلعب له الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد، أمام نظيره فريق النصر، المحترف ضمن صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في إطار كلاسيكو الجولة 20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والاتحاد والقنوات الناقلة.. صدام حجازي وحامد ورونالدو

وتقرر أن يكون موعد مباراة النصر والاتحاد هو تمام الساعة السابعة والنصف مساء على مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وستكون القنوات الناقلة هي ssc.

تشكيل اتحاد جدة المتوقع أمام النصر

من المتوقع أن يدخل نونو سانتو، مدرب اتحاد جدة، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جروهي.

خط الدفاع: أحمد حجازي، العليان، شراحيلي، زكريا هوساوي.

خط الوسط: هنريكي، طارق حامد، كورنادو.

خط الهجوم: البيشي، رومارينيو، حمدالله.

تشكيل النصر المتوقع أمام اتحاد جدة

في المقابل، من المتوقع أن يبدأ رودي جارسيا، مدرب النصر، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، العمري، ألفارو، كونان.

خط الوسط: الخيبري علي الحسن، الصليهم.

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، رونالدو.

ويحتل اتحاد جدة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، في حين يحتل النصر الصدارة برصيد 46 نقطة.