مشاهدة مباراة النصر اليوم | مشاهدة مباراة النصر والإتحاد بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

قمة كروية سعودية يترقبها عشاق الكرة السعودية، والبرتغالى كريستيانو رونالدو نجم نجوم فريق النصر السعودى الذى يستضيف على ملعب (الجوهرة المشعة) بـ جدة، نظيره الاتحاد في الجولة العشرين من الدوري السعودي روشن موسم 2022 -2023، وتُعتبر هذه المباراة واحدة من أهم المباريات في مسابقة الدوري السعودي، حيث يتسابق كلا الفريقين في تصدُّر جدول ترتيب الدوري هذا الموسم.

بث مباشر لمباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر، والتي تقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بـ جدة، ضمن منافسات الجولة رقم 20 من دوري روشن للمحترفين.

ينظر الكثيرون إلى تلك المباراة باعتبارها مواجهة ستحدد ملامح المنافسة على صدارة دوري روشن السعودي هذا الموسم بشكل كبير، حيث يتصدر النصر (46 نقطة) جدول الترتيب بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني (44 نقطة).

واستطاع النصر الفوز على الاتفاق في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما فاز الاتحاد على الخليج بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

يحتل نادي النصر قائمة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، وخاض النصر حتى الآن 19 مباراة حقق الفوز في 14 مباراة بينما تعادل 4 مباريات وخسر في مباراة واحدة.

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

تقام المباراة مساء اليوم الخميس 9 مارس 2022 في تمام الساعة 7.30 مساء بتوقيت مصر، 8.30 مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

تنقل المباراة عبر قناة الرياضة السعودية SSC1 الناقل الحصري لمباريات دوري روشن في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويأتي الاتحاد في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ولعب الاتحاد 19 مباراة في مسابقة الدوري حتى الآن استطاع الفوز في 13 مباراة وتعادل في خمس مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط.

يُعتبر اللقاء اليوم الثالث الذي يتنافس فيه الفريقان، فالمواجهة الأولى كانت في الدور الأول من الدوري السعودي، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، والثانية كانت في كأس السوبر السعودي 2023/2022، وحقق خلالها فريق اتحاد جدة الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف

موعد مباراة النصر والاتحاد فى دورى روشن السعودى

تقام مباراة النصر أمام نظيره الاتحاد في الجولة العشرين من دوري روشن اليوم الخميس الموافق 9 مارس 2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة SSC الرياضية السعودية،

القناة الناقلة لمباراة الاتحاد أمام النصر في دورى روشن السعودي

وتُنقل مباراة الاتحاد أمام نظيره فريق النصر، عبر قناة SSC SPORT السعودية الرياضية، والتي ترددها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

التشكيل المتوقع للنصر أمام الاتحاد

يعتمد المدير الفني لفريق النصر على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – عبد الإله العمري – عبد الله مادو – جيسلان كونان

وسط الملعب: عبد الله الخيبري – لويز جوستافو

وسط الملعب أمام: عبد الرحمن النجعي – أندرسون تاليسكا – جلال الدين ماشاريبوف

في الهجوم: كريستيانو رونالدو



تشكيل الاتحاد المتوقع

حراسة المرمى: جروهي

خط الدفاع: زكريا هوساوي - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - مد الله العليان

خط الوسط: طارق حامد - برونو هنريكي - عبدالعزيز البيشي - كورنادو - رومارينيو

خط الهجوم: عبد الرازق حمدالله.

تشكيل النصر المتوقع

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: كونان، ألفارو، عبد الإله العمري، سلطان الغنام

خط الوسط: عبد الله الخبيري، جوستافو (علي الحسن أو الصليهم)، عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، مشاريبوف

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تاريخ مواجهات الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

التقى الاتحاد والنصر في 29 مباراة بالدوري السعودي، وحقق الاتحاد 9 انتصارات مقابل 11 فوز للنصر، وحسم التعادل 9 مباريات بينهما

الاتحاد ضد النصر

ويحسم هذا اللقاء صدارة الترتيب التي يتصدرها النصر متفوقا على الاتحاد بفارق نقطتين، حال فوز أي منهما، أما التعادل فسيجعل الأمور مستمرة كما هو الحال الآن.

وتحمل هذه المباراة صدام جديد للثنائي المصري حجازي وطارق حامد، أمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، بعد شهر من أخر مواجهة جمعتهما، لكن هذه المرة في الدوري، بعدما كسبه بثلاثية مقابل هدف في نصف نهائي كأس السوبر السعودي، والذي توج به العميد على حساب الفيحاء في المباراة النهائية 2-0.