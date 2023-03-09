يلا شوت ماتش النصر اليوم | بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والاتحاد لايف اليوم في الدوري السعودي للمحترفين، بث مباشر مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، الموافق 9 مارس 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين النصر والاتحاد في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، الموافق 9 مارس 2023، ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين النصر والاتحاد في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي بث مباشر

وتنتظر الجماهير السعودية قمة كروية يترقبها عشاق الكرة، والبرتغالى كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودى الذى يستضيف على ملعب (الجوهرة المشعة) بـ جدة، نظيره الاتحاد في الجولة العشرين من الدوري السعودي روشن موسم 2022-2023، وتُعتبر هذه المباراة واحدة من أهم المباريات في مسابقة الدوري السعودي، حيث يتسابق كلا الفريقين في تصدُّر جدول ترتيب الدوري هذا الموسم.

واستطاع النصر الفوز على الاتفاق في الجولة الماضية بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما فاز الاتحاد على الخليج بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

يحتل نادي النصر قائمة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 46 نقطة، وخاض النصر حتى الآن 19 مباراة حقق الفوز في 14 مباراة بينما تعادل 4 مباريات وخسر في مباراة واحدة.

ويأتي الاتحاد في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ولعب الاتحاد 19 مباراة في مسابقة الدوري حتى الآن استطاع الفوز في 13 مباراة وتعادل في خمس مباريات وخسر في مباراة واحدة فقط.

يُعتبر اللقاء اليوم الثالث الذي يتنافس فيه الفريقان، فالمواجهة الأولى كانت في الدور الأول من الدوري السعودي، وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، والثانية كانت في كأس السوبر السعودي 2022-2023، وحقق خلالها فريق اتحاد جدة الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

التشكيل المتوقع للنصر أمام الاتحاد

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام - عبد الإله العمري - عبد الله مادو - جيسلان كونان.

وسط الملعب: عبد الله الخيبري - لويز جوستافو.

وسط الملعب أمام: عبد الرحمن النجعي - أندرسون تاليسكا - جلال الدين ماشاريبوف.

في الهجوم: كريستيانو رونالدو.

بث مباشر مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

وكان الفريقين قد تواجها في القمة الأولى التي كانت قبل أقل من شهر في مسابقة نصف نهائي كأس السوبر السعودي، حيث حسم الاتحاد المباراة لصالحه بانتصار عريض على النصر بثلاثية مقابل هدف ليصل للنهائي ويتوج باللقب.

وستكون هذه الموقعة مختلفة بين الطرفين، فالنصر الذي يظهر بصورة مميزة يريد الثأر من الخصم من أجل مواصلة نغمة الانتصارات في الدوري السعودي للمنافسة بقوة على اللقب.

ويتصدر فريق النصر جدول ترتيب المسابقة برصيد 46 نقطة، جمعهما من 19 مباراة حيث حقق 14 انتصار و4 تعادلات وخسارة وحيد.

ويدخل العالمي اللقاء وهو بمعنويات مرتفعة وثقة عالية بعد الفوز الماضي على الباطن بثلاثية مقابل هدف وحيد، حيث يستهدف حصد النقاط الكاملة اليوم لتوسيع الفارق مع الخصم ومواصلة الطريق الصحيح نحو المنافسة بقوة على اللقب ولن عليه الحذر لنيل مراده.

على الجهة الأخرى، يمر الاتحاد بأفضل فتراته الفنية في مسابقة الدوري، فهو تمكن من الانتصار على الخليج بثلاثية نظيفة في المرحلة الماضية، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثاني على جدول الترتيب.

ويتطلع العميد في هذه الموقعة لمحاولة استغلال عامل الأرض والجمهور في هذه القمة الطاحنه أمام العميد للانقضاض على الصدارة، فهو يعلم بأن الانتصار سوف يجعله يتربع على صدارة دوري المحترفين بفارق نقطة عن الخصم وهذا ما يطمح فيه الليلة.



