وزير الدفاع الأمريكي يحذر من تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين

قال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، اليوم الخميس 9 مارس، إن عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بشكل خاص أقلقنا.

وأضاف أوستن، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أنه أجرى مناقشات صريحة مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن الحاجة لخفض التوتر مع الفلسطينيين.

وأشار، إلى أنه يشعر بقلق بالغ من التطور الذي تحرزه إيران في تخصيب اليورانيوم، بينما قال نظيره الإسرائيلي جالانت، إنّه من الضروري اتخاذ كل الإجراءات لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية.

