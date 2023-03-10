ترتيب وجدول دوري روشن السعودي قبل مباراة الهلال اليوم

الهلال ضد التعاون
الهلال ضد التعاون

يستعرض لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وذلك قبل مباراة الهلال أمام التعاون في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة 10 مارس الجاري على ملعب "الملك عبدالله ببريدة"، وذلك في إطار الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي 202-2023.

موعد مباراة الهلال ضد التعاون في الدوري السعودي 

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة الهلال والتعاون اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

ماهو جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباراة الهلال اليوم؟

ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 47 نقطة، ويأتي النصر في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، فيما يأتي الشباب في المركز الثالث برصيد 43 نقطة.

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1- الاتحاد: 47 نقطة.

2- النصر: 46 نقطة.

3- الشباب: 43

4- التعاون: 34

5- الهلال: 33

6- الفتح: 31

7- الطائي: 25

8- الاتفاق: 23

9- الفيحاء: 23

10- ضمك: 22

11- أبها: 22

12- الرائد: 21

13- الوحدة: 21

14- الخليج: 16

15- العدالة: 16

16- الباطن: 9

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