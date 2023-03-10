الجريفاني يوقع "بخور الروح" في أمسية ثقافية وإنسانية



وقع الشاعر العربي السعودي إبراهيم الجريفاني، أحدث دواوينه الشعرية الموسوم بـ "بخور الروح"، بالقاهرة في حضور العديد من المثقفين والأدباء والإعلاميين والفنانين، وبحضور عميد المعهد القومي للأورام الدكتور محمد سمره، والفنان صبري فواز، والفنان محمود فارس، والفنان التشكيلي عمرو فهمي، والإعلامية سحر عبد الرحمن، والدكتورة رانيا يحيي مقررة لجنة الثقافة بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة هند الشلقاني، مديرة الدراسات والنشر والإعلام بمنظمة المرأة العربية، والشاعر والإعلامي محمود شرف، والناقدة الدكتورة نانسي إبراهيم، واللواء حسن شاهين، واللواء أحمد نصر، واللواء عمر قناوي، والسفير كريم الديواني، والسفير أشرف عقل، والدكتور صالح الطيار رئيس غرفة التجارة العربية بباريس، والدكتور لؤي الطيار، والأديبة السعودية إلهام بكر، والعديد من الشخصيات العامة.



وأكد الجريفاني في حفل التوقيع الذي أقيم مساء الأربعاء الثامن من مارس، أنه ليس هناك أفضل من أن تساعد إنسان مريض في تخفيف آلامه ومساعدته في تخطي تلك المحنة، وأنا تكون سببًا في رسم الابتسامة علي وجهه، لهذا اتخذت جانبًا إنسانيًا مع كل أعمالي الإبداعية وحفلات التوقيع لها، وكان هذا العام لصالح المعهد القومي للأورام وبالتعاون مع منظمة المرأة العربية، لنحتفل باليوم العالمي للمرأة، ونشارك في تقديم الدعم والمساعدة لمؤسسة مصرية عريقة تقدم خدمتها للجميع بلا استثناء هو المعهد القومي للأورام.



والقي عميد المعهد القومي للأورام الدكتور محمد سمره، كلمة خلال الحفل عبر خلالها عن شكره لمثل تلك الفعاليات الثقافية الإبداعية الإنسانية والتي تدعم المعهد القومي للأورام، كما دعا كافة فئات الشعب المصري بدعم المعهد القومي للأورام لكي يستطيع تقديم دوره الإنساني والعلاجي وخدمة الجميع، ووجه عميد المعهد القومي للأورام الشكر للشاعر السعودي إبراهيم الجريفاني علي تبنيه القضايا الإنسانية خلال أعماله وإبداعه، وعلي دعوته للجميع بمساندة ودعم المعهد القومي للأورام.



كما عبرت الدكتورة هند الشلقاني، مديرة الدراسات والنشر والإعلام بمنظمة المرأة العربية، عن سعادتها بمشاركة المنظمة في هذا المساء الثقافي الإنساني والفني وفي اليوم العالمي للمرأة، مشيرة إلي أن المنظمة تدعم كل الجهود الثقافية والإنسانية التي تضيف إلي المرأة وإلي المجتمع داعية الجميع إلي تفعيل تلك المشاركات تعزز الدور الرائد للمشاركة المجتمعية.



ودعا الشاعر إبراهيم الجريفاني كافة الأدباء والمبدعين والفنانين بدعم المؤسسات الوطنية الإنسانية وتسليط الضوء علي دورها الخيري والإنساني في تخفيف الألم عن المرضي، مشيرًا إلي إيمانه بدور الأدب والثقافة والإبداع في التكامل المجتمعي وتسليط الضوء علي أهمية الأدب ودره الإنساني، ولما لا وهو الشاعر الحريص كل الحرص علي إبراز الجانب الإنساني في جميع حفلات التوقيع الخاصة بإعماله الإبداعية والأدبية.



وأكد الجريفاني أنه كشاعر يؤمن بضرورة أن يكون المبدع قريبًا من هموم المجتمع وأن يسعي لتقديم كل العون للأعمال الإنسانية التي تتطلب جهدًا ومشاركة مجتمعية علي كافة الجوانب، مشيرًا إلي أن هذا هو الدور الحقيقي للمثقف بأن يستشعر مجتمعه العربي الكبير ويساهم في بلورة هذا الدور لمساهمة فاعلة نحو قضايا الإنسان.



وأقيم خلال هذا المساء الثقافي الإنساني معرضًا تشكيليًا عربيًا بمشاركة ثماني فنانات من كل من مصر والمملكة العربية السعودية ولبنان، عرضن لوحاتهن، لتحاكى الإبداع وهن، نشوى عمران، وباسنت كردي، ومنى عبداللطيف، ومها القاضي، وفاطمة رجب، ووهبة العطار، وريما فروخ، وناهد حنون، كما عبروا عن إمتنانهن لهذه المشاركة في هذا الحفل الثقافي الإنساني وعن تقديرهن للشاعر إبراهيم الجريفاني علي تلك الدعوة الإنسانية.



وسبق للجريفاني أن أطلق من قبل العديد من مبادرات التوقيع لصالح مرضي سرطان الثدي لمستشفي بهية وغيرها من المؤسسات في مصر ولبنان لقناعته، وهو المتبني لقضايا المرأة العربية، أن هذا المرض فتك بالمرأة نتيجة قلة الوعي الصحي في فهم الفحص الذاتي المُبكر.



يشار إلي أن ديوان "بخور الروح" الصادر حديثًا هو الديوان الرابع عشر في مسيرة الشاعر إبراهيم الجريفاني، وجاء التوقيع في القاهرة للعام السابع، حيث أقام العديد من حفلات توقيع في العديد من العواصم العربية وله قبل هذا ثلاثة عشر ديوانا وترجمة أعماله إلى خمس لغات هي" الفرنسية والإنجليزية والاسبانية والروسية والتركية".