بنك اليابان المركزي يثبت أسعار الفائدة والمحافظ يدافع عن السياسة النقدية المتشددة

ثبت بنك اليابان المركزي سعر الفائدة عند مستويات 0.1-% دون تغيير بما يتماشى مع التوقعات، وكرر هدف البنك المركزي بالحفاظ على العائد على سندات الحكومة اليابانية لمدة 10 سنوات عند مستويات تحوم حول 0%.



دافع محافظ بنك اليابان المركزي المنتهية ولايته هاروهيكو كورودا عن موقف السياسة النقدية المتشدد لبنك اليابان في اجتماعه الأخير بشأن السياسة النقدية.

هذا وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير منذ عام 2016، عندما طبق سياسة التحكم في منحنى العائد YCC، والتي تسعى للدفاع عن العائد المستهدف من السندات الحكومة اليابانية من خلال شراء كمية غير محدودة منها.

هذا وتم تعيين كورودا لأول مرة في مارس 2013، وستنتهي ولايته الحالية البالغة خمس سنوات في 8 أبريل، ومن المقرر أن يحل محله رئيس بنك اليابان القادم كازو أويدا.

هذا وقاد كورودا السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي على مدى العقد الماضي، حتى مع قيام البنوك المركزية العالمية في الأشهر الأخيرة برفع أسعار الفائدة في محاولة للجم التضخم الجامح الذي يجتاح العالم.

ويوم الجمعة، انخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات إلى 0.392%، أي أدنى من الحد الأعلى لنطاق تحمّل البنك المركزي البالغ 50 نقطة أساس حول المستوى الصفري والذي تم رفعه من 25 نقطة أساس في ديسمبر، الأمر الذي شكل مفاجأة للأسواق، وضعف الين الياباني بنحو 0.3% بعد الإعلان وتم تداوله عند 136.6 مقابل الدولار الأميركي.

وقال بنك اليابان في بيان سياسته يوم الجمعة في ختام الاجتماع الذي استمر يومين إن الاقتصاد الياباني، على الرغم من تأثره بعوامل مثل ارتفاع أسعار السلع، انتعش مع تقدم استئناف النشاط الاقتصادي.