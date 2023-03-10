تراجع أسعار الذهب اليوم مع ترقب بيانات اقتصادية

تراجعت أسعار الذهب الجمعة 10 مارس مع ترقب المستثمرين لبيانات الأجور في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة المتوقع إعلانها اليوم لتقييم المسار المحتمل لرفع الفائدة في الفدرالي الأميركي.

وبحلول الساعة 03:34 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1828.90 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1832.90 دولار للأونصة.

وحذر جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي هذا الأسبوع من رفع أكبر وربما أسرع للفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع.



هذا ويثبط رفع أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم الاستثمارات في الذهب الذي لا يدر فائدة.



كما يتجه مؤشر الدولار صوب مكاسب أسبوعية، الأمر الذي يجعل المعدن النفيس أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 19.95 دولار للأونصة. وانخفض البلاتين 1% إلى 935.05 دولار للأونصة. وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 1380.89 دولار للأونصة.