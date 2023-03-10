مجموعة ومنافسي الزمالك.. موعد مباراة الترجي ضد المريخ في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

تتجه أنظار عشاقي ومحبي كرة القدم الإفريقية نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي ضد المريخ في إطار منافسات دوري أبطال إفريقيا 2023.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي لمواجهة نظيره المريخ السوداني، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

من المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، يوم الجمعة الموافق 17 من شهر مارس الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

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ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا على النحو التالي:-

1- الترجي التونسي.. 9 نقاط

2 – شباب بلوزداد الجزائري.. 6 نقاط

3- المريخ السوداني.. 4 نقاط

4- الزمالك.. 4 نقاط