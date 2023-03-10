عاجل.. قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة مساء اليوم الجمعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (شرق حلوان - منطقة مساكن الضباط بحلوان - حلوان البلد - مثلث حلوان - منشية جمال عبد الناصر - عرب غنيم - المساكن الإقتصادية - منطقة امتداد مدينة ١٥ مايو )، وذلك بدءًا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 10 - 3 – 2023، وحتى الساعة 6 صباح غدٍ السبت الموافق 11 - 3 – 2023.



وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه، نظرا للقيام بأعمال إحلال وتجديد للوحات الكهربائية بمحطة مياه التبين، والمغذية لمناطق (حلوان / ١٥ مايو).



وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، وقد قامت الشركة بالدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانًا بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125، أو التواصل عبر خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.