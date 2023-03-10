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مارسيل كولر وقائد الأهلي يتحدثان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة صنداونز

الفجر الرياضي
مارسيل كولر مدرب
مارسيل كولر مدرب الاهلي

يتحدث مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، عن مباراة صن داونز في المؤتمر الصحفي الذي سيقام قبل مران الفريق الختامي في جنوب إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة عصر غد على استاد لوفتس، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وخاض الأهلي مرانه أمس على ملعب الجامعة بمدينة بريتوريا، وبدأ المران بمحاضرة نظرية مطولة من مارسيل كولر، المدير الفني الفريق، مع اللاعبين، تحدث خلالها عن الجوانب الفنية والخططية وشرح البرنامج التدريبي الذي قام الفريق بتنفيذه.

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وحرص السفير أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا، على حضور مران الفريق أمس رفقة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة فريق الكرة بجنوب إفريقيا، واطمأن على سير كافة الترتيبات، وفقًا لما تم الاتفاق عليه قبل وصول البعثة إلى جنوب إفريقيا.

الأهلي صنداونز دوري أبطال أفريقيا محمد الشناوي مارسيل كولر

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