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جدول مباريات اليوم الجمعة 10-3-2023 في الدوريات الكبرى والقنوات الناقلة

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جدول مباريات اليوم
جدول مباريات اليوم

جدول مباريات اليوم، يشهد اليوم الجمعة الموافق العاشر من مارس 2023، إقامة العديد من المباريات في مختلف الدوريات الأوروبية على رأسها الدورى الإسبانى والألماني والإيطالي مع إقامة عدة مواجهات في الدوري السعودي.

جدول مباريات اليوم

ويتضمن جدول مباريات اليوم المواجهة المهمة والمرتقبة التي تجمع بين إنتر ميلان وبيزيا في بطولة في الدورى الإيطالى ويتواجه ليل وليون في الدوري الفرنسي بينما يواجه فريق الهلالنظيره الفتح في الدورى السعودى "روشن".

وتقدم بوابة الفجر جدول مباريات اليوم في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم في الدورى الإسبانى 

يلاقي فريق قاديش نظيره خيتافي في بطولة الدوري الإسباني بتمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة، الـ11 بتوقيت السعودية على قناة beIN Sports hd1.

جدول مباريات اليوم في الدورى الإيطالى

ويواجه فريق سبيزيا نظيره إنتر ميلان في تمام الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1.

جدول مباريات اليوم في الدورى الألماني

ويتواجه كولن مع بوخوم في الدوري الألماني الساعة 9:30 مساء على قناة  beIN Sports hd3

جدول مباريات اليوم في الدورى الفرنسي

وتنطلق مباراة ليل ضد ليون في تمام الساعة 10 مساء على قناة  beIN Sports hd2

جدول مباريات اليوم الجمعة 10/3/2023 مباريات الدوري السعودي

مباراة أبها ضد الفتح الساعة 3 عصرا على قناة.ssc1

مباراة التعاون ضد الهلال الساعة 7:30 مساء على قناةssc1.

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