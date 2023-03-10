جامعة سليمان الدولية: انطلاق مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الدول العربية الجمعة

أعلن رئيس جامعة سليمان الدولية في تركيا الأستاذ الدكتور مصعب الجمل، أن أعمال المؤتمر العلمي الدولي "تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأثارها على الدول العربية" سينطلق في السابع عشر من شهر مارس.

وقال الجمل وهو رئيس المؤتمر، إن المؤتمر العلمي الدولي الذي تنظمه افتراضيًا كلية السياسة والاقتصاد بجامعة سليمان، سيعقد بالشراكة مع جامعات: سيدي محمد بن عبد الله بمملكة المغرب، اللبنانية وجامعة القديس يوسف بجمهورية لبنان، المغتربين بجمهورية السودان، الإسراء بدولة فلسطين، جامعة 6 أكتوبر بجمهورية مصر العربية.

ولفت إلى أن ضيف المؤتمر هو الوزير الدكتور نبيل شعث ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبين الجمل أن فكرة المؤتمر انبثقت من الحاجة الماسة لدراسة أثار وتداعيات الحرب على الدول العربية سواء سياسية أم اقتصادية واستراتيجية وإعلامية وثقافية واجتماعية، وما تشكله تلك الأثار من تحديات أمام الأمن القومي العربي.

بدوره قال مدير عام المؤتمر الأستاذ الدكتور أسامة شعث نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب، إن المؤتمر يهدف لدراسة تداعيات الحرب وتأثيراتها على السياسة والاقتصاد والامن العربي، ودراسة استراتيجية بوتين لاستعادة أمجاد الاتحاد السوفياتي على حساب دول أوروبا الشرقية.

كما يحاول المؤتمر التعرف على اتجاهات الدول العربية وموقفها السياسي من الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك بلورة رؤية عربية استراتيجية مشتركة لمواجهة افرازات حرب روسيا وأوكرانيا.

من جانبه، قال نائب رئيس المؤتمر الأستاذ الدكتور سمير الجمل نائب رئيس الجامعة للشؤون العلمية والبحث، إن المؤتمر يبحث في عناوين تندرج تحت أربعة محاور؛ الأول يتناول التداعيات السياسية للحرب الروسية الأوكرانية، والمحور الثاني يبحث التداعيات الأمنية والاقتصادية لحرب روسيا وأوكرانيا.

وفيما سيناقش المحور الثالث التداعيات الثقافية والإعلامية للحرب، سيركز الرابع على بحث التداعيات الاجتماعية للحرب.

بدوره أكد رئيس اللجنة العلمية الأستاذ الدكتور علاء عبد الحميد عبد الرؤوف عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة سليمان الدولية، أن البحوث التي وصلت المؤتمر واعتمدتها لجنه اتسمت بالأفكار الجديدة والجادة، وبالرصانة العلمية والمنهجية البحثية الدقيقة، لافتا إلى إظهار الباحثين حرصا عاليًا على ترجمة أهداف المؤتمر في البحوث المقدمة، علاوةً على سعيها لتقديم إجابات دقيقة حول تداعيات الحرب على المنطقة العربية.

وشدد على أهمية عمل الحكومات والمؤسسات الرسمية ومراكز صنع القرار في المنطقة بنتائج وتوصيات المؤتمر العلمي، وترجمتها في ضرورة تعزيز مفهوم الوحدة العربية.

من جهتها، أثنت رئيس اللجنة الإعلامية الدكتور ماجدة محمود عبد العال القائم بأعمال عميد كلية الإعلام بجامعة سليمان الدولية، على جهود لجان المؤتمر المختلفة التي أبدت حرصا عاليا حتى تكللت الجهود بالنجاح بالوصول إلى محطة المؤتمر الأخيرة.

وأشادت عبد العال بحرص وسائل الإعلام العربية والدولية على تناول المؤتمر منذ اللحظات الأولى للإعلان عنه، وحيت جهود الإعلاميين والصحفيين والكتاب ممن سلطوا الضوء على جوانب المؤتمر المختلفة بكتاباتهم.

وبينت أن النشر الإعلامي الواسع لفعاليات المؤتمر وجهود القائمين عليه ساهم في الوصول بالمؤتمر إلى أفاق بعيدة، وجذب المزيد من الأكاديميين والباحثين للمؤتمر، علاوة على لفت انتباه المسؤولين وصناع القرار في المنطقة لأهمية موضوع المؤتمر.