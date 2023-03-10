بشتيل تصعد للقسم الثالث وتحقق بطولة الجيزة للشباب وتتصدر ترتيب القطاعات

الفجر الرياضي
فريق بشتيل
فريق بشتيل

حقق فريق الكرة بمركز شباب  بشتيل بقيادة هشام عطية إنجازا  بتاهله رسميا للقسم الثالث بعد تصدره جدول ترتيب المسابقة  وتفوقه عن جدارة واستحقاق علي كل منافسيه وايضا منافسه التقليدي  فريق اوسيم.

وقرر  بلال نظير رئيس مجلس إدارة مركز شباب بشتيل صرف  مكافأة اجادة للاعبين  والجهاز الفني بعد تحقيقهم  لهذا الانجاز الكبير وصعودهم رغم الصعوبات التي واجهت الفريق في بداية المسابقة.

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واكد بلال نظير ان قطاع الكرة بالنادي يشهد طفرة كبيرة علي كل الاصعدة بعد تحقيق انجازات كبيرة بنجاح فريق  الشباب مواليد 2001 في تحقيق الفوز ببطولة الجيزة بعد فوزه خارج ملعبه علي فريق ابوالنمرس بهدفين  وسط حضور جماهيري كبير وأيضا تصدر فريق النادي مواليد ٢٠٠٣ في تصدر جدول ترتيب القطاعات حتي الان رغم تواجد عدد كبير من الفرق الكبري كما حصل علي المركز الثاني لبطولة الجيزة واثني على كافه الجهود وبخاصة المشرفين علي الكرة وليد عباس وسيد ابودياب

وأضاف بلال نظير إنه يسعي مع مجلس ادارته لمواصلة هذه الصحوة لقطاع الكرة والبناء عليها  خلال السنوات القادمة في ظل حرص مجلس الادارة علي تطوير الفرق الرياضية للمساعدة علي اكتشاف الموهوبين وتسويقهم لاندية الدوري الممتاز

مركز شباب اكتشاف الموهوبين أبوالنمرس أندية الدوري الممتاز بلال نظير وليد عباس بطولة الجيزة

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