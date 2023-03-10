يلا شوت "الزعيم" مباشر | بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والتعاون لايف يلا شوت اليوم في الدوري السعودي للمحترفين

شاهد مباراة الهلال والتعاون التي ستذاع على الهواء مباشرة اليوم، الجمعة 3-10-2023، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري المحترفين السعودي، دوري روشن لكرة القدم، وسيواجه التعاون الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، سيتم بث اللعبة عبر SSC Sport 1 HD وSSC Sport 5 HD وSSC Sport 5 SD، مع تعليق من بلال علام والذي سيكون متاحًا حصريًا في الفجر الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش.

بث مباشر مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي



سيظهر الهلال على محطة التعاون باستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية خلال الأسبوع العشرين من دوري روشان السعودي 2022/2023. الساعة 8:30 مساءً بالتوقيت المحلي، 17:30 بتوقيت جرينتش، 7:30 مساءً بالتوقيت المصري.

الهلال يدخل مسابقة التعاون بقصد العودة إلى رقم قياسي في الدوري السعودي وهو روشن بعد تعادله مع الوحدة وخسارته أمام الفاتح.

ويحتل الهلال المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة من إجمالي 17 مباراة خاضها، ويفصلهم نقطة واحدة عن منافسه اليوم التعاون صاحب المركز الرابع وخاض 19 مباراة.

بث مباشر مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي



وقد خاض الناديان 25 مواجهة في الدوري السعودي للمحترفين، وفاز الهلال بـ 18 مباراة، وفاز التعاون بـ 3 مواجهات، وكان الفريقان يتقدمان 4-3 في المسابقات.

ولن يتمكن الزعيم من المشاركة في فعاليات الثلاثي ومنها جهود موسى ماريجا ولوتشيانو فيتو وسالم الدوسري. المدرب رامون دياز سيستخدم صالح الشهري وميشيل دلغادو كبديل للمهاجم أوديون إيغالو.

ستنقل مباراتا الهلال والتعاون مباشرة على قناة الشركة السعودية الرياضية SSC 1، وسيعاد صوت المعلق الرياضي المصري مرة أخرى، هذه المرة المرتبط بكرة القدم في السعودية "بلال علام". يمكنك أيضًا متابعة التغطية الحية للحدث عبر منصة الفجر الرياضي، أخبار الرياضة السعودية.

مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي



بث تلفزيوني مباشر لمباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي، اليوم، 10 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن للمحترفين السعودي، والتي تقام على استاد الملك عبد الله الرياضي.

تنطلق مباراتا الهلال والتعاون الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و8:30 مساءً بتوقيت الدوحة.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون.

ويزور فريق الهلال، اليوم الجمعة، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية لمواجهة منافسه التعاون، في الجولة الـ20 من دوري المحترفين السعودي، دوري روشان. وستقام هذه المباراة في الملعب مساء الجمعة.

بث مباشر لمباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي اليوم الجمعة 10 مارس، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري السعودي روشن للمحترفين، والذي يقام على أرضية ستاد الملك عبد اللة الرياضية.

وتنطلق مباراة الهلال والتعاون في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.