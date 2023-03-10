يلا شوت ماتش "سكري القصيم" الهلال اليوم | رابط مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر Youtube يلا شووت السعودية الرياضية

بث مباشر مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي اليوم الجمعة 10 مارس، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري السعودي روشن للمحترفين، والذي يقام على أرضية ستاد الملك عبد اللة الرياضية.

وتنطلق مباراة الهلال والتعاون في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

الآن مباراة الهلال والتعاون اليوم وبث مباشر مباراة الهلال والتعاون وايضا ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون مباشرة حيث تردد قناة SSC SPORT 1 HD لمشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر وبالاضافة إلى تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون وجدول ترتيب الدوري السعودي 2023.

الهلال والتعاون بث مباشر اليوم تويتر

بث مباشر الهلال والتعاون … تتجه أنظار عشاق الهلال بث مباشر اليوم الجمعة 10-03-2023 إلى استاد ملعب الملك عبدالله ببريدة رغبة من الجماهير في مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر ضمن مباريات الاسبوع العشرون من الدوري السعودي 2022-2023 وسوف تكون هذه المباراة مهمة حيث يطمح الهلال بهذا اللقاء إلى تحقيق الفوز على التعاون وتعزيز حصيلة النقاط والتقدم نحو صدارة الترتيب خاصة بعد تعثر المنصر امام الاتحاد امس في الدوري السعودي، وننشر لكم تغطية احداث المواجهة وكذلك نتيجة اهداف مباراة التعاون ضد الهلال مباشر كاملة.

الآن مباراة الهلال والتعاون بث مباشر اليوم

يدافع الهلال عن لقب الدوري عندما يواجه التعاون، وقد نجح الفريق الهلالي بالتهال إلى نهائي كاس العالم للاندية وحصل على المركز الثاني ااما ريال مدريد،ويسعى الهلال بث مباشر في انتزاع الصدارة من الاتحاد في الدوري السعودي، حيث رفع رصيده إلى 33 نقطة ليصل إلى المركز الخامس وبفارق نقطة عن نادي التعاون مباشر صاحب المركز الرابع، وتبدو فرصة الهلال سانحة لتخطي التعاون وحجز مقعده في المركز الرابع والاقتراب من الصدارة.

ويملك المدرب الأرجنتيني رامون دياز الأسلحة اللازمة للعودة بنتيجة إيجابية والتي تتمثل في كوكبة من العناصر المحلية والأجنبية، أبرزها لوسيانو فييتو وموسى ماريغا وسالم الدوسري، لكن المهمة ستكون سهلة أمام فريق الهلال في مباراة التعاون ضد الهلال بث مباشر.

بث مباشر مباراة الهلال والتعاون

سوف تنطلق صافرة مباراة الهلال والتعاون في الاسبوع العشرون من الدوري السعودي اليوم الجمعة 10 مارس 2023 في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، اي التاسعة والنصف بتوقيت ابو ظبي، وستقام هذه المباراة على أرضية استاد الملك عبدالله ببريدة معقل التعاون ضد الهلال مباشر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون مباشرة

يتم إذاعة جميع مباريات الدوري السعودي على قناة SSC SPORT 1 HD ويمكنك مشاهدة المباراة عن طريق قناة اليوتيوب.

تردد قناة SSC SPORT 1 HD

التردد: 12284

الإستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر

تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – جانج هيون سو – علي البليهي – ناصر الدوسري

وسط الملعب: مصعب الجوير – سلمان الفرج – محمد كنو

في الهجوم: لوسيانو فييتو – موسى ماريغا – سالم الدوسري.

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي بث مباشر

يرحل فريق الهلال إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، لمواجهة نظيره التعاون، في الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن، مساء اليوم الجمعة.

جولة جديدة وتحدٍّ جديد أمام وصيف كأس العالم للأندية في النسخة الماضية، حيث يسعى لتحقيق فوز يمحو آثار التعثر في آخر جولتين من دوري روشن السعودي.

وسقط الهلال أمام الوحدة في فخ التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، قبل أن يخسر على ملعبه أمام الفتح بهدفين لهدف.

تراجع الهلال للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة، جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 9 مواجهات وتعادل في 6 وخسر في مواجهتين، وسجل لاعبوه 30 هدفا، وتلقت شباكه 17 هدفا.

وأعلن نادي الهلال السعودي غياب نجمه سالم الدوسري عن مباراة التعاون اليوم، بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الفتح الماضية ببطولة دوري روشن، كما يغيب النجم لوسيانو فييتو للإصابة أيضا.

بث مباشر مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي اليوم الجمعة 10 مارس، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري السعودي روشن للمحترفين، والذي يقام على أرضية ستاد الملك عبد اللة الرياضية.

وتنطلق مباراة الهلال والتعاون في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.