مشاهدة مباراة الهلال اليوم : مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot ، الآن مباراة الهلال والتعاون اليوم وبث مباشر مباراة الهلال والتعاون وايضا ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون مباشرة حيث تردد قناة SSC SPORT 1 HD لمشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر وبالاضافة إلى تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون وجدول ترتيب الدوري السعودي 2023.

الهلال والتعاون بث مباشر اليوم تويتر

بث مباشر الهلال والتعاون … تتجه أنظار عشاق الهلال بث مباشر اليوم الجمعة 10-03-2023 إلى استاد ملعب الملك عبدالله ببريدة رغبة من الجماهير في مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر ضمن مباريات الاسبوع العشرون من الدوري السعودي 2022-2023 وسوف تكون هذه المباراة مهمة حيث يطمح الهلال بهذا اللقاء إلى تحقيق الفوز على التعاون وتعزيز حصيلة النقاط والتقدم نحو صدارة الترتيب خاصة بعد تعثر المنصر امام الاتحاد امس في الدوري السعودي، وننشر لكم تغطية احداث المواجهة وكذلك نتيجة اهداف مباراة التعاون ضد الهلال مباشر كاملة.

الآن مباراة الهلال والتعاون بث مباشر اليوم

يدافع الهلال عن لقب الدوري عندما يواجه التعاون، وقد نجح الفريق الهلالي بالتهال إلى نهائي كاس العالم للاندية وحصل على المركز الثاني ااما ريال مدريد،ويسعى الهلال بث مباشر في انتزاع الصدارة من الاتحاد في الدوري السعودي، حيث رفع رصيده إلى 33 نقطة ليصل إلى المركز الخامس وبفارق نقطة عن نادي التعاون مباشر صاحب المركز الرابع، وتبدو فرصة الهلال سانحة لتخطي التعاون وحجز مقعده في المركز الرابع والاقتراب من الصدارة.

ويملك المدرب الأرجنتيني رامون دياز الأسلحة اللازمة للعودة بنتيجة إيجابية والتي تتمثل في كوكبة من العناصر المحلية والأجنبية، أبرزها لوسيانو فييتو وموسى ماريغا وسالم الدوسري، لكن المهمة ستكون سهلة أمام فريق الهلال في مباراة التعاون ضد الهلال بث مباشر.

بث مباشر مباراة الهلال والتعاون

سوف تنطلق صافرة مباراة الهلال والتعاون في الاسبوع العشرون من الدوري السعودي اليوم الجمعة 10 مارس 2023 في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، اي التاسعة والنصف بتوقيت ابو ظبي، وستقام هذه المباراة على أرضية استاد الملك عبدالله ببريدة معقل التعاون ضد الهلال مباشر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون مباشرة

يتم إذاعة جميع مباريات الدوري السعودي على قناة SSC SPORT 1 HD ويمكنك مشاهدة المباراة عن طريق قناة اليوتيوب.

تردد قناة SSC SPORT 1 HD

التردد: 12284

الإستقطاب: عمودي

معدل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500

مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر

تشكيل الهلال المتوقع أمام التعاون

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبد الحميد – جانج هيون سو – علي البليهي – ناصر الدوسري

وسط الملعب: مصعب الجوير – سلمان الفرج – محمد كنو

في الهجوم: لوسيانو فييتو – موسى ماريغا – سالم الدوسري.

أعلن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الهلال، التشكيل الرسمي لمواجهة التعاون ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي للمحترفين، في المباراة التي تجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، على البليهي، حميد اليامى.

الوسط: كويلار، سلمان الفرج، محمد كنو.

الهجوم: كاريلو، إيجالو، ديلجادو.

يأتي التعاون في المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، يليه الهلال في المركز الخامس برصيد 33 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان.