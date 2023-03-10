يلا شوت مباريات اليوم مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر اليوم يوتيوب يلا شوت في الدوري السعودي 2023 YALLA SHOOT

يرحل فريق الهلال إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، لمواجهة نظيره التعاون، في الجولة العشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"، مساء يوم غد الجمعة.

جولة جديدة وتحدٍّ جديد أمام وصيف كأس العالم للأندية في النسخة الماضية، حيث يسعى لتحقيق فوز يمحو آثار التعثر في آخر جولتين من دوري روشن السعودي.

وسقط الهلال أمام الوحدة في فخ التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، قبل أن يخسر على ملعبه أمام الفتح بهدفين لهدف.

تراجع الهلال للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 33 نقطة، جمعها من 17 مباراة، حيث فاز في 9 مواجهات وتعادل في 6 وخسر في مواجهتين، وسجل لاعبوه 30 هدفا، وتلقت شباكه 17 هدفا.

وأعلن نادي الهلال السعودي غياب نجمه سالم الدوسري عن مباراة التعاون اليوم، بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة الفتح الماضية ببطولة دوري روشن، كما يغيب النجم لوسيانو فييتو للإصابة أيضا.

موعد مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي للمحترفين

وتنطلق مباراة الهلال والتعاون في الجولة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي، على ملعب السكري، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون اليوم في الدوري السعودي

وتشاهدون مباراة الهلال والتعاون اليوم الجمعة الموافق العاشر من مارس، في المرحلة العشرين من دوري روشن السعودي عبر قناة SSC Sports HD 1.

تغطية مباشرة بالفيديو لأحداث مباراة الهلال والتعاون في الدوري السعودي لموسم 2022-2023.

ويتواجه الهلال والتعاون على أرضية استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، في الجولة 20 من عمر بطولة دوري روشن السعودي.

ويدخل الهلال المباراة محتلًا المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، جمعها من 17 مباراة، فاز في 9 لقاءات، وتعادل في 6، وخسر في مواجهتين.

على الجانب الآخر، يأتي التعاون في المركز الرابع بجدول المسابقة، ولديه 34 نقطة، حصل عليها من 19 مباراة، حقق الفوز في 10، وتعادل بـ4، وخسر 5 لقاءات.

تشكيل الهلال اليوم أمام التعاون

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: جانغ هيون سو ــ سعود عبدالحميد ــ علي البليهي ــ حمد اليامي.

خط الوسط: سلمان الفرج ــ جوستافو كويلار ــ محمد كنو.

خط الهجوم: ميشايل ديلجادو ــ أوديون إيجالو ــ أندريه كاريلو.