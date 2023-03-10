ولي العهد يؤدي صلاة الجنازة على الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز

أدّى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، صلاة الجنازة على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

كما أدى الصلاة مع ولي العهد السعودي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأبناء الفقيدة الأمير فهد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سعود بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن.

وأدى الصلاة مع ولي العهد على الفقيدة كل من أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وأمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، والأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.

والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن فهد بن سعد، والأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير تركي بن عبدالله بن محمد، والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز.

والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، وأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن مساعد، والأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، والمستشار في الديوان الملكي الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد.

وقد ووري جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، الثرى في مقبرة العود بالرياض، وقد شارك في مواراة الجثمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمراء أبناء الفقيدة، كما شارك في المواراة الأمراء، وعدد من المسؤولين، وجمع من المواطنين.