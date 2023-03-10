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على متنها 14 طنًا.. الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى أوكرانيا

عربي ودولي
بوابة الفجر

أعلنت دولة الإمارات، عن إرسال طائرة تحمل على متنها 14 طنًا من المساعدات الإغاثية وتشمل بطانيات ومستلزمات شخصية، ومصابيح إضاءة لمساعدة المتضررين في أوكرانيا لمواجهة ظروف الشتاء القاسي.

ويأتي ذلك ضمن الدعم الإغاثي المستمر من دولة الإمارات للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه الأوكرانيين نتيجة الأزمة الحالية.

يذكر أن شحنة المساعدات الحالية سترسل إلى العاصمة البولندية وارسو ليتم نقلها بعد ذلك إلى داخل الأراضي الأوكرانية.

ومنذ بداية الأزمة، قدمت دولة الإمارات إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين من الأزمة في أوكرانيا، ففي أكتوبر من العام الماضي تم الإعلان عن تقديم 100 مليون دولار أميركي إلى المدنيين الأوكرانيين.

كما دشنت دولة الإمارات جسرا جويا تضمن إرسال 11 طائرة تحمل نحو 550 طنًا من الإمدادات الإغاثية والمواد الغذائية الأساسية والطبية و2520 مولدًا كهربائيًا و6 سيارات إسعاف، منها طائرتان من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي، إلى المدنيين داخل أوكرانيا، فضلا عن تسييرها طائرات تحمل إمدادات إغاثية للاجئين الأوكرانيين في دول الجوار مثل بولندا ومولدوفا وبلغاريا.

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Elfagr.org
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