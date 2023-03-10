استشهاد طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد طفل فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وفي تصريح مقتضب، قالت الوزارة، إن "الطفل أمير مأمون عودة، البالغ من العمر 16 عامًا، استُشهد برصاصة أطلقها عليه الجيش الإسرائيلي في منطقة الصدر في قلقيلية"، موضحة أنه "باستشهاد الطفل أمير عودة يرتفع عدد شهداء فلسطين منذ بداية العام إلى 81 شهيدًا بينهم 15 طفلًا، وسيدة واحدة".

وبدورها، ذكرت إذاعة الجيش الرسمية، أن قوة من الجيش الإسرائيلي أطلقت النار تجاه فلسطيني على خط التماس قرب قلقيلية وأصابته بجراح خطيرة، بزعم محاولته إلقاء زجاجة حارقة على قوة من الجيش تواجدت في المكان.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الغاز، والرصاص المطاطي، تجاه الفلسطينيين الذين شاركوا في مسيرات منددة بالاستيطان في مدينتي قلقيلية ونابلس.

ووفق المصادر المحلية، اندلعت مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن، ومدينة الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق، بعد قمع الجيش الإسرائيلي، مسيرة انطلقت في بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق نابلس.

كما أصيب العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، بعد أن أطلقه الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل.