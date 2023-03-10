خلال أيام.. وزير الخارجية الأمريكي يزور إثيوبيا والنيجر

يزور أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إثيوبيا الأسبوع المقبل؛ تمهيدًا لمناقشة جهود السلام الرامية لإنهاء الحرب التي زعزعت علاقات البلدين.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، سيقوم بلينكن بأول زيارة لدبلوماسي أمريكي كبير للنيجر لإجراء محادثات بشأن التعاون الأمني في منطقة الساحل.

في أديس أبابا، سيجري بلينكن يومَي الأربعاء والخميس محادثات حول تنفيذ اتفاق 2 نوفمبر/ تشرين الثاني للسلام في تيغراي وسيلتقي شركاء في المجال الإنساني وجهات فاعلة في المجتمع المدني لمناقشة الأمن الغذائي وحقوق الإنسان، حسب البيان.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي بلينكن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد عقب القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن، والقادة الأفارقة نهاية العام الماضي في واشنطن.

ولم يذكر البيان ما إذا كان بلينكن سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد.

وفي العاصمة النيجيرية نيامي، سيجري وزير الخارجية الأمريكي يومَي الخميس والجمعة لقاءات مع رئيس النيجر محمد بازوم ومع نظيره حسومي مسعودو.

وستكون هذه الزيارة الأولى التي يجريها دبلوماسي أمريكي لهذا البلد المحوري في الحرب ضد الجماعات الإرهابية.

ويشمل برنامج بلينكن أيضا، لقاء مع شباب متضررين من العديد من الصراعات في المنطقة.

وتأتي زيارة بلينكن للنيجر فيما تحاول روسيا التفوق على الغربيين في المنطقة، وعلى خلفية زيادة وجود مجموعة فاغنر الروسية.