ads

خفر السواحل التونسي ينقذ 1008 مهاجرين خلال 24 ساعة

تونس 365
بوابة الفجر

أعلن خفر السواحل التونسي، اليوم الجمعة، عن إحباط 25 عملية هجرة غير نظامية، وإنقاذ أكثر من ألف مهاجر في ليلة واحدة قبالة سواحل البلاد الشرقية.

وقال خفر السواحل في بيان، إنه تم إحباط 25 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 1008 مجتازين في الليلة الفارطة من طرف إقليمي الحرس البحري بالوسط والساحل. والمهاجرون الذين انقذوا هم 54 تونسيًا و954 من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

والخميس، أعلن خفر السواحل أن 14 مهاجرًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم غرقًا قبالة سواحل تونس.

الصحراء المهاجرون خفر السواحل إحباط سواحل الحرس البحرى خفر السواحل التونسي
Elfagr.org
ads

الأكثر قراءة

عاجل.. اللقاء الأول بين حسن شاكوش وزوجته قبل بدء حفل الزفاف (فيديو)

عاجل.. أول تعليق من اتحاد الكرة على أنباء إيقاف كهربا 8 مباريات

عاجل.. بفستان مكشوف.. عروس حسن شاكوش تسجد في حفل زفافهما

عاجل.. باريس سان جيرمان يقترب من ضم نجم مانشستر يونايتد

غرامة ضخمة وإيقاف من القيد.. ضربة قوية لـ الزمالك بسبب خالد بو طيب

"لإنقاذ الأبيض".. الزمالك يضع الخطة الأخيرة لبقاء العقل المدبر لفيريرا

مفاجآت بالجملة.. تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. برشلونة يقترب من التعاقد مع نجم مانشستر سيتي في صفقة الموسم