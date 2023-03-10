خفر السواحل التونسي ينقذ 1008 مهاجرين خلال 24 ساعة

أعلن خفر السواحل التونسي، اليوم الجمعة، عن إحباط 25 عملية هجرة غير نظامية، وإنقاذ أكثر من ألف مهاجر في ليلة واحدة قبالة سواحل البلاد الشرقية.

وقال خفر السواحل في بيان، إنه تم إحباط 25 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 1008 مجتازين في الليلة الفارطة من طرف إقليمي الحرس البحري بالوسط والساحل. والمهاجرون الذين انقذوا هم 54 تونسيًا و954 من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

والخميس، أعلن خفر السواحل أن 14 مهاجرًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم غرقًا قبالة سواحل تونس.