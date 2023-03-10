نائب رئيس الإمارات: دبي المدينة الأنظف بالعالم

أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن دبي المدينة الأنظف في العالم، وذلك حسب مؤشر قوة المدن العالمية الذي تصدره منظمة "موري ميموريال" في اليابان لآخر 3 أعوام.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "دبي المدينة الأنظف في العالم حسب مؤشر قوة المدن العالمية الذي تصدره منظمة موري ميموريال في اليابان لآخر ٣ أعوام".

وأضاف: "النظافة حضارة.. النظافة ثقافة.. النظافة من الإيمان.. دبي المدينة الآمن عالميًا.. والأنظف عالميًا.. والأجمل بإذن الله.. لنحافظ عليها آمنة مستقرة مزدهرة".