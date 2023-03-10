إبراهيم عيسى عن الأزمة الاقتصادية: "مش طالبة.. مفيش داعي لاستفزاز الناس"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، على أهمية عدم الاستفزاز للمواطن خلال الفترة الحالية، خلال التطرق للأزمة الاقتصادية، مشددًا على أن هذه الأزمة مستمرة ومتصاعدة.

الأزمة الاقتصادية

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا يجب أن يكون الحديث السياسي والإعلامي والاجتماعي بعيدًا عن الأزمة الاقتصادية، لا يمكن أن يكون تفهم الغضب ويتحول لمحاولة للتسويد والتعجيز، ويجب أن يكون هناك قبول لهذا التوجع الذي يعيش فيه المواطن.

تحويل الغضب إلى طاقة عمل

وتابع: يجب أن يحولنا هذا الغضب إلى طاقة عمل وأمل، وليس إفشال للعمل، مؤكدًا أن الشعب معبأ بالغاز بسبب الأزمة الاقتصادية، ولا يجب منع المريض من التوجع، كما أن الشعب أصبح لديهم من الوعي الكافي والإدراك الكامل بأن البدائل صعبة جدًا في مواجهة الأزمة.

واستطرد: "مش طالبة.. مفيش داعي لاستفزاز الناس في الأزمة الاقتصادية".