مصطفى شعبان يشوق جمهوره بأغنية "رمضان رمضان" ضمن مسلسل "بابا المجال"



نشر الفنان مصطفى شعبان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أغنية "رمضان رمضان" ضمن مسلسله الجديد "باب المجال" والذي ينافس بقوة في الموسم الرمضاني 2023.

الأغنية من كلمات محمد شافعي وغناء طارق الشيخ وحودة بندق وحققت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد طرحها حيث تستعرض أجواء شهر رمضان وسط أحد الأحياء الشعبية في جو تملؤه البهجة والسرور.

قصة مسلسل “بابا المجال”:

مسلسل «بابا المجال»، تدور أحداثه ضمن إطار درامي ملئ بالأكشن والإثارة، ويحكي قصة تاجر قطع غيار سيارات يبدأ رحلته من الصفر في هذا المجال، حيث يعيش في البداية بين المصاعب والعراقيل التي تعترض طريقه، إلا أنه يُصر على التحدي وإثبات ذاته في مجال التجارة حتى يُلقب باسم "بابا المجال".

فريق عمل مسلسل “بابا المجال”:

المسلسل من إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج كامل أبو علي، وعصام العرجاني، ويضم كوكبة من ألمع نجوم الفن في مقدمتهم سوسن بدر، نسرين أمين، رياض الخولي، باسم سمرة، سهر الصايغ، أحمد كشك، محمود حافظ.

وتصدر هاشتاج مصطفى شعبان تريند تويتر

تصدر هاشتاج «مصطفي شعبان» تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بعد ساعات قليلة من طرح البرومو الرسمي لمسلسله الجديد «بابا المجال» والذي يخوض به السباق الدرامي رمضان 2023.

ومع طرح «شعبان» الفيديو التشويقي لمسلسله الرمضاني، عبر حسابه بمنصات التواصل الاجتماعي، انهالت التعليقات من جمهوره ومتابعيه في مصر والوطن العربي، والذين أبدوا إعجابهم بفكرة المسلسل وتشوقهم لمشاهدته.