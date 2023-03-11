أحمد مكي يفاجئ جمهوره بهذا الشئ

أعرب الفنان أحمد مكي عن سعادته بـ فوزه في سباق الحمام الزاجل، الذي أقيم في دولة الإمارات، وكشف المراكز التي حصل عليها.

ونشر مكي، عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، فيديو له وعلق عليه:" الحمد والشكر لله، كسبت في سباق الحمام الزاجل المقام في دولة الإمارات الشقيقة، Emirates one loft race، وهو سباق عالمي يشارك فيه الكثير من دول العالم، وعدد الطيور المشاركة 1991 طيرًا".

المراكز التي حصل عليها أحمد مكي.

قال: حصلت على المركز 13 في مسافة 213 كم، المركز 22 في السباق النهائي مسافه 400 كم، وهذا السباق الأخير لم يرجع من كل الحمام إلا 50 طيرًا فقط؛ نظرًا لصعوبة ظروف السباق، وعاد في اليوم الثاني أول طير من الطيور المفقودة وكان طيرًا من طيوري أيضًا، وحصل بذلك على المركز الـ 51، ومركز الآيس تفوق عام رقم 26 على 1991 طيرًا من دول العالم.

أعمال أحمد مكي



وعلى جانب آخر، سيخوض الفنان أحمد مكي الماراثون الرمضان 2023، من مسلسل الكبير 7، بعدما حقق نجاحًا كبيرًا على مدار المواسم السابقة وخاصة الموسم السادس.



يضم مسلسل الكبير العديد من الفنانين إلى جانب الفنان أحمد مكي، وهم: رحمة أحمد، هشام إسماعيل، بيومي فؤاد، محمد سلام، ليلى عز العرب، سماء إبراهيم، كمال أبو رية، مصطفى غريب، حاتم صلاح، وآخرون، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.



مكي يبهر الجمهور في برومو “الكبير أوي 7"

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، طرحت البرومو التشويقي لمسلسل الكبير أوي الجزء السابع، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2023 على شاشة قناة ON TV، وظهر أحمد مكي خلال أحداث مسلسل الكبير وهو يُخبر مربوحة بأنه سيتزوج، كما ظهرا معًا في أكثر من مشهد بملابس غريبة ولوكات غير مألوفة، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، مثل: الفنانة نور اللبنانية، والفنان أحمد السقا راكبًا حصانًا.