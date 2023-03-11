مباراة الاهلى اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

لقاء أكو ن أو لا أكون Mamelodi Sundowns vs Al Ahly لصدارة المجموعة، وسيكون الأهلي خصما كبيرا على صن داونز يوم السبت في تمام الساعة الثالثة عصرا، خلال الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وستقام المسابقة بين الفريقين. وفاز الأهلي بنتيجة 3-0 على منافسه القطن الكاميروني دون رد، وسجل الأهداف محمد شريف وأحمد قندوسي ورأفت خليل، وكانت هذه آخر ظهور لهم في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وكان هذا الفوز هو المرة الأولى التي يفوز فيها الأهلي في مجموعات دوري أبطال إفريقيا، بعد هزيمته أمام الهلال السوداني 0-1 وتقاسم الصدارة مع ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 2-2.



وبذلك، رفع الأهلي رصيده إلى 4 نقاط من 3 مباريات، يحتل بها المركز الثالث في المجموعة، بفارق 3 نقاط خلف المتصدر صن داونز، ونقطتين خلف الهلال صاحب المركز الثاني.

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ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال إفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى في دوري الابطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى فى دوري أبطال إفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.ويرتدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى الزي الرسمي الخاص به خلال مباراة صن داونز اليوم السبت، والمكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ف يرتدي الحارس اللون الأخضر، بينما يرتدى فريق صن داونز القميص الأصفر والشورت الأزرق، فيما يرتدى الحارس اللون الموف.ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

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