يلا شوت بث مباشر الأهلي | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري ابطال افريقيا | الأهلي مباشر

يلا شوت بث مباشر الأهلي | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري ابطال افريقيا Mamelodi Sundowns vs Al Ahly | الأهلي مباشر، ستبدأ قريبا مباراة الأهلي وصن داونز في البطولة الأفريقية، ويسعى الكثيرون إلى بث مباشر للعبة لمتابعتها، وسيشارك الفريق الكروي الأول للأهلي في مباراة شاقة وحاسمة ضد صن داونز على ملعب "لوفتوس" في بريتوريا بجنوب إفريقيا، خلال الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري ابطال افريقيا يلا شوت

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة من الكلمات المفتاحية التي يزداد البحث عليها عبر محركات البحث العالمية، إذ يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة حاسمة في مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، بمواجهة نظيره صن داونز الجنوب افريقي، في الجولة الرابعه بدوري المجموعات للبطولة الأفريقية.

وفي إطار الأخبار الخدمية التي يقدمها موقع «الفجر الرياضي» لزواره نستعرض خلال السطور وصن داونز والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.



ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل للحفاظ على حظوظه في المنافسة على بطاقتى التأهل لربع نهائى البطولة.

وتقام مباراة الاهلى ضد صن داونز في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة الأهلي وصن داونز في البطولة الأفريقية

ما اسم موعد مباراة الأهلي وصن داونز؟

تقام السبت الساعة 3 مباراة الأهلى ضد صن داونز في الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023،

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وصن داونز غدًا السبت الموافق 11 مارس 2023، في تمام الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.



وجاءت تحضيرات الأهلى للمباراة حالة من التركيز لعلاج الأخطاء الفنية خصوصا أزمة إهدار الفرص بجانب تحفيظ اللاعبين بعض الجمل الفنية التي يرغب المدرب السويسرى مارسيل كولر في تحفيظها للاعبين.

مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز اليوم في دوري ابطال افريقيا بث مباشر

يعاني الأهلي من غياب عدد من لاعبيه قبل المباراة حيث يغيب محمود متولي للإصابة، وبرونو سافيو وأيمن أشرف لأسباب فنية، كما تحوم الشكوك حول مشاركة الثلاثى حسين الشحات وعمرو السولية وخالد عبدالفتاح في مواجهة صن داونز لعدم جاهزيتهم الفنية والبدنية بعد شفائهم من الإصابة.

القنوات الناقلة لمبارة الأهلي وصن داونز

تنقل مجموعة قنوات beIN Sports الرياضية مباريات الاهلى في دوري أبطال افريقيا 2023 كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتيح قناة «تايم سبورت الأرضية» بثًا مباشرًا لمباراة الأهلي وصن داونز بشكل مجاني داخل مصر، كما تقدم «الفجر الرياضي» لزوارها تغطية نصية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي ضد صن داونز فور انطلاق صافرة البداية.



ينتظر أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى، في حراسة المرمى وأمامه محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلى معلول ومحمد هانى وحمدى فتحى وأليو ديانج وأحمد قندوسى وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وبيرسى تاو.