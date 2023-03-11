موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم والتشكيل والحكم والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وصن داونز من أهم الموضوعات التي تشهد تزايدا بحثيا عبر مختلف محركات البحث على رأسها "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل معرفة تفاصيل وتوقيت المواجهة المثيرة والمهمة في مشوار المارد الأحمر ببطولة إفريقيا لموسم 2023 والتي تلعب اليوم على ملعب "لوفتس".

موعد مباراة الأهلي وصن داونز

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة والمارد الأحمر عن موعد مباراة الأهلي وصن داونز في إطار الجولة الرابعة للمجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وسط آمال بتحقيق العملاق القاهري فوزه الأول داخل جنوب إفريقيا.

وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا والتشكيل والحكم والقنوات الناقلة في السطور التالية:

موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا

وحدد "كاف" موعد مباراة الأهلي وصن داونز في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة الخامسة في الإمارات العربية المتحدة، على استاد لوفتس حيث انتهت المباراة التي جمعت بينهما في القاهرة على استاد الأهلي والسلام بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

حكم مباراة الأهلي وصن داونز

وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مباراة الأهلي وصن داونز للحكم السنغالي عيسي سي، والتي تأتي في إطار الجولة الرابعة ضمن منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2023.

تشكيل مباراة الأهلي وصن داونز اليوم

ومن المتوقع أن يبدأ السويسري مارسيل كولر مباراة الأهلي وصن داونز بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي الدفاع عبدالمنعم وياسر إبراهيم وهاني وعلي معلول، وفي الوسط حمدي فتحي وديانج ومروان عطية وطاهر وبيرسي تاو وفي الهجوم محمد شريف.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وصن داونز والمعلق

أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس مالكة حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 عن نقل مباراة مباراة الأهلي وصن داونز عبر رددها على نايل سات "12379" وبمعدل ترميز 27500، بتعليق علي محمد علي، كما تنقل المباراة عبر التردد الأرضي لأون تايم سبورت.

ترتيب مجموعة الأهلي وصن داونز

وتأتي صعوبة مباراة الأهلي وصن داونز من ظروف المجموعة وترتيب الفرق بعد مرور 3 جولات، حيث يتصدر الهلال السوداني بـ9 نقاط من الفوز بـ3 مباريات وخسارة واحدة، بينما يأتي في المركز الثاني بـ7 نقاط صن داونز في حين الأهلي ثالثا بـ4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة.