مباراة الاهلي اليوم | مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot | كورة لايف | كورة اون لاين

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بث مباشر اليوم.. مباراة الأهلي ضد صن داونز فى دوري أبطال إفريقيا (الإياب)

بداية المباراة:

معلق مباراة الأهلي وصن داونز اليوم فى الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا

اختارت مجموعة قنوات بين سبورت معلق مباراة الاهلي وصن دواونز فى مباراة الإياب اليوم وهو المعلق الرياضي علي محمد علي.

حكم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي اليوم

اختار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، حكم مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، وهو الحكم السنغالي عيسي سي، حكمًا للساحة، في ويعاونه الحاجي مالك سامبا، مساعد أول، ونوها بانجورا، حكم مساعد ثان.

جدول مواعيد مباريات الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2023- دور المجموعات

يأتي جدول مواعيد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا كما يلي:

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مباراة الأهلي ضد ماميلودي صنداونز، السبت 11 مارس 2023، الساعة 3 عصرًا، ملعب لوفتوس فيرسفيلد.

مباراة الأهلي ضد القطن، الجمعة 17 مارس 2023، الساعة 46 مساءًا، ملعب رومدي أدجيا.

مباراة الأهلي ضد الهلال، الجمعة 31 مارس 2023، الساعة 6 بتوقيت القاهرة، ملعب الأهلي WE السلام.

مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تمتلك مجموعة قنوات بين سبورت حق نقل مبارايات دوري أبطال إفريقيا حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم، وتنقل ماتش الأهلي اليوم بث مباشر عبر قناة بين سبورت بريميوم 4- beIN Sports HD 4،

تردد قناة بين سبورتس 4 الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

تنقل قناة بين سبورت بريميون 4 – beIn Sports premium 4 على النايل سات مباراة الأهلي بث مباشراليوم عبر التردد التالي:

التردد: 12054

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2:3

حتى الآن لم تعلن قناة تايم سبورت موقفها من نقل مباراة الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي اليوم.

ضبط قناة تايم سبورت الأرضية المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي في دوري أبطال إفريقيا

وتنقل قناة أون تايم سبورت مباريات الأهلي والزمالك فى دوري أبطال إفريقيا المقامة في مصر بث مباشر وهي أهم من القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال افريقيا 2023 في مصر عبر البث الأرضي.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي «التماثلي»: UHF9

التردد الأرضي «الرقمي»: UHF32

وتوجد عدة قنوات أخرى تنقل مباراة صن داونز ضد الأهلي اليوم لمناطق أخرى من العالم مثل قنوات ARENA SPORT،Syria Sport HD.

مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر اليوم عبر قناةARENA SPORT

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي اليومضد صن داونز عبر قناة ARENA SPORT بث مباشر على تردد:

التردد: 11512

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

بث مباشر لمباراة الأهلي ضد صن داونز اليوم عبر قناة سوريا سبورت المفتوحة

يمكنك مشاهدة مباراة صن داونز ضد الأهليبث مباشر عبر قناة Syria SPORT عبر تردد:

التردد: 12110

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز 27500

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا اليوم قبل مباراة صن داونز

تضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كل من: نادي صن داونز الجنوب أفريقي، نادي الهلال السوداني، نادي القطن الكاميروني، إلي جانب الأهلي المصري.

الهلال السوداني- المركز الأول - 9 نقاط.

صن داونز- المركز الثاني- 7 نقاط.

الأهلي- المركز الثالث- 4 نقاط.

القطن الكاميروني- المركز الرابع- دون نقاط.

نتائج النادي الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا

جاءت نتائج النادي الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا والذي لعب خلاله 3 مباريات حقق خلالها فوز وتعادل وخسارة:

نتيجة مباراة الأهلي ضد القطن: فاز الأهلي علي القطن (3-0) فى مباراة السبت 4 مارس 2023.

نتيجة مباراة الأهلي ضد صن داونز: تعادل الأهلي مع صن داونز (2-2) فى مباراة السبت 25 فبراير 2023.

نتيجة مباراة الأهلي ضد الهلال: خسر الأهلي أمام الهلال (1-0) فى مباراة السبت 18 فبراير 2023.



مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم بتوقيت مصر في دوري أبطال إفريقيا 2023

يأتي موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز اليوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات فى دوري أبطال إفريقيا الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة الأهلي اليوم علي ملعب «لوكاس موريبي» فى جنوب إفريقيا، ويوافق موعد مبارة الأهلي ضد صن داونز الجنوب أفريقي الساعة 3 عصرًا بتوقيت الأردن وليبيا والسودان.

وتحدد موعد ماتش الأهلي وصن داونز الساعة 4 عصرًا بتوقيت الكويت والسعودية والبحرين.

ويوافق موعد مباراة صن داونز ضد الأهلي الساعة 5 بتوقيت دولة الإمارات.



مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا 2023. - صورة أرشيفية

تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: على معلول - محمد عبدالمنعم – ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج – حمدي فتحي – أحمد القندوسي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر – كهرباء – بيرسي تاو.

تشكيل صن داونز المتوقع لمواجهة الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا اليوم

يتوقع أن يكون تشكيل صن داونز الجنوب أفريقي لمواجهة الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا اليوم:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: جرانت كيكانا – خوليسو موداو- موتوبي مفالا – أوبري موديبا.

خط الوسط: تيبوهو موكوينا – بونجاني زونجو- سفيليل مخوليس.

خط الهجوم: كاسيوس ميلولا – نيو مايما- أميتيست رالاني.