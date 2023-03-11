يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر يلا شووت تويتر.. Yalla Shoot، سيكون ملعب فيتاليتي محط أنظار الملايين من محبي متابعة مباريات البريميرليج وعشاق النجم المصري محمد صلاح من أجل مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في بث مباشر للقاء الأول للريدز عقب الانتصار الكبير بسبعة أهداف نظيفة على العملاق الآخر مانشستر يونايتد في الجولة الماضية.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر يلا شووت تويتر.. Yalla Shoot، ويدخل أبناء المدرب يورجن كلوب مباراة اليوم التي تقام ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين، بهدف وحيد هو تحقيق الفوز على أصحاب الأرض حتى يواصل الفريق الزحف على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر يلا شووت تويتر.. Yalla Shoot، وبالرغم من أن المباراة تبدو سهلة لصلاح ورفاقه إلا أن المدرب الألماني كلوب يوليها اهتماما كبيرا ويتعامل معها بمنتهى الجدية خوفا من استهتار لاعبيه بالمنافس وخاصة وأنه يتذيل جدول ترتيب فرق المسابقة برصيد 21 نقطة، ومن أكثر الفرق تعرضا للهزيمة واستقبالا للأهداف.

يلا شوت.. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر يلا شووت تويتر.. Yalla Shoot، وحذر المدرب الألماني يورجن كلوب لاعبيه من أن بورنموث يمكنه التسبب في مشاكل للفريق بسبب طريقة لعبه خاصة بعد أن كان قريبًا من الفوز على المتصدر آرسنال قبل خسارته في النهاية بثلاثة أهداف لهدفين بصعوبة بالغة.

وقال كلوب: ربما نقاتل من أجل مقعد بدوري الأبطال، سنرى كيف تكون النتائج في الأسابيع المقبلة، لكن صراع البقاء في الدوري مثير وبورنموث سيقاتل بجنون خلال اللقاء.

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واستبعد كلوب مشاركة لاعبيه لويس دياز وتياجو ألكانتارا وجو جوميز بسبب عدم تعافيهم بشكل كامل من الإصابات بينما توقع عودتهم بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

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ويدخل ليفربول اللقاء محتلا المركز الخامس برصيد 42 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبر صاحب المركز الرابع، ويسعى الفريق للدخول ضمن فرق المربع الذهبي، ومن أجل ذلك يرغب في تحقيق أكبر عدد من النقاط خلال الجولات المتبقية من البطولة.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث

ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت السعودية وقطر.

تشكيلة ليفربول المتوقعة ضد بورنموث

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: أندي روبيرتسون – فان دايك – إبراهيم كوناتي – أليكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو – هيندرسون – هيرفي إليوت.

الهجوم: جودي جاكبو – داروين نونيز – محمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في بث مباشر على شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة حقوق نقل مباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلقو مباراة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

يستطيع متابعوا البريميرليج مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي لكرة القدم في بث مباشر على قناة بي إن سبورتس بتعليق يوسف سيف.