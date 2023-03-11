يلا شوت ليفربول اليوم | بث مباشر ماتش ليفربول اليوم بوابة الفجر | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث LIVE في الدوري الانجليزي، يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ضيفًا على بورنموث اليوم، السبت، على ملعب "فيتاليتي"، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023.

موعد مباراة مباراة بورنموث ضد ليفربول



مباراة بورنموث ضد ليفربول تقام فى الثانية والنصف ظهر اليوم، السبت، على ملعب "فيتاليتي"، وتذاع على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويسعى ليفربول لمواصلة الانتصارات، حيث إنه يمر حاليا بفترة مستقرة على مستوى النتائج في بطولة الدوري الإنجليزي، خلال آخر 5 جولات، فاز فى 4 مباريات وتعادل سلبيًا فى لقاء وحيد.

بورنموث ضد ليفربول



وحقق ليفربول انتصارًا ساحقًا على مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0 في الجولة الـ 26 من مسابقة البريميرليج، على ملعب "أنفيلد"، في ليلة تاريخية لنجمنا المصري محمد صلاح.

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر

وكان محمد صلاح صاحب الدور الأكبر في السباعية التي مزق بها ليفربول شباك مان يونايتد، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما، وحقق إنجازًا تاريخيًا وهو تحطيم رقم أسطورة الريدز روبي فاولر والإنفراد بلقب الهداف التاريخي للنادي في بطولة الدوري الإنجليزي.

بورنموث ضد ليفربول



ويحتل فريق ليفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، فيما يأتي بورنموث في مؤخرة الجدول برصيد 21 نقطة.

كما يسعي محمد صلاح إلي زيارة شباك بورنموث الليلة، من أجل تعزيز صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين لليفربول في الدوري الإنجليزي.

بورنموث ضد ليفربول



ويأمل الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، في تحقيق الفوز من أجل إقتحام المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، وهو الهدف الأسمي للريدز هذا الموسم بالمسابقة من أجل حجز مقعدًا في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بعد فقدان فرصة المنافسة على اللقب في ظل الإبتعاد عن المتصدر أرسنال برصيد 21 نقطة.

وينتظر ليفربول معركة تاريخية من أجل إثبات الذات أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أمًلا في العودة أمام الملكي الذي إنتصر في الإياب بنتيجة 2-5 على ملعب "أنفيلد".