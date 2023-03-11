يلا شوت مباريات اليوم: مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم YALLA SHOOT يوتيوب يلا شوت في دوري ابطال افريقيا 2023

يلا شوت مباريات اليوم Mamelodi Sundowns vs Al Ahly : مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز بث مباشر اليوم YALLA SHOOT يوتيوب يلا شوت في دوري ابطال افريقيا 2023 ، يترقب عشاق القارة السمراء، مباراة الأهلي ضد صن داونز، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطل إفريقيا، والتي تقام في جنوب إفريقيا.

وحقق النادي الأهلي فوز هام في الجولة الماضية، على حساب القطن الكاميروني، بثلاثية نظيفة، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا موسم 2022/2023، والتي أقيمت على أرضية ستاد الأهلي والسلام.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة صن داونز

1- الهلال السوداني في المركز الأول برصيد 9 نقاط.

2- صن دوانز الجنوب إفريقي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

3- الأهلي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط

4- القطن الكاميروني في المركز الرابع دون نقاط.

الأهلي ضد القطن

وحقق النادي الأهلي الانتصار الأول له في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم في مباراة اليوم على حساب القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة، بعد تعثر في الجولتين الثالثة والرابعة أمام الهلال السوادني وصن داونز الجنوب إفريقي.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

وقبل لقاء القطن الكاميروني الذي حقق فيه المارد الأحمر الفوز اليوم، خسر الأهلي في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا أمام فريق الهلال السوداني بهدف نظيف خارج ملعبه، وتعادل في القاهرة مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين لكل فريق.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

ومن المتوقع أن يخوض السويسري المخضرم مارسيل كولر مباراة الأهلي ضد نظيره صن داونز الجنوب إفريقيا، تحت شعار «لا للخطأ»، لذلك سيخوض المباراة بتشكيل يحمل طابع دفاعي.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي في المباراة على النحو التالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج - حمدي فتحي - مروان عطية.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - أحمد قندوسي - محمد شريف.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وتقام مباراة الأهلي ضد صن داونز ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا، غدًا السبت 11 مارس، والتي تنطلق في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

وتنقل مباراة الأهلي ضد صن داونز في دوري أبطال إفريقيا غدًا السبت 11 مارس، عبر شاشة قناة بين سبورت، وخاصةً على قناة بين سبورت 4.