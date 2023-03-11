Yalla shoot.. رابط بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز في دوري ابطال أفريقيا.. يلا شوت

لقاء الصدارة Mamelodi Sundowns vs Al Ahly بث مباشر، ويحلم الفريق الاأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بكتابة التاريخ من خلال موقعة منتظرة ضد صنداونز الجنوب أفريقي على ملعب "لوفتوس فيرسفيلد"، اليوم السبت في إطار الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا نسخة موسم 2022 - 2023.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وصن داونز عبر قناة ARENA SPORT، تردد: 11512، ومعامل الاستقطاب: عمودي، ومعدل الترميز: 30000.

كما سيتم بث هذه المواجهة عبر قناة CBC Sport HD، تردد 11135 ومعامل الاستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.4، وسيتم نقل اللقاء أيضا عبر قناة SuperSport Variety 3 الجنوب أفريقية وترددها 11170، والاستقطاب أفقي وذلك على قمر صناعي Intelsat 17.

ويحتل الهلال السوداني صدارة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما يحل صن داونز في المركز الثاني بـ7 نقاط، ويأتي النادي الأهلي في المركز الثالث بـ4 نقاط، ويتذيل القطن الكاميروني المجموعة بالمركز الرابع دون رصيد من النقاط.

وتتصارع ثلاث أندية بالمجموعة على الصدارة بجانب التأهل بداية من الهلال السوداني وأيضًا طرفي موقعة اليوم الأهلي وصنداونز، كما يتواجد فريق القطن الكاميروني والذي يُعد قريبًا من الخروج بعد تلقيه الخسارة في أربع مباريات.

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

وكان فريق الهلال تغلب عصر الثلاثاء الماضي على حساب فريق القطن بنتيجة (2-0) في لقاء أقيم على ملعب "الجوهرة الزرقاء"، وهنا أصبح ممثل السودان في الصدارة بتسع نقاط، وتراجع صنداونز للمركز الثاني برصيد سبع نقاط، ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وأخيرًا القطن الكاميروني دون أي نقاط.

وضع الأهلي



وفقد الأهلي خلال مرحلة الدور الأول خمس نقاط من تسعة، فالفريق الأكثر تتويجًا باللقب بواقع (10 مرات) خسر من الهلال بهدف دون رد على ملعب "الجوهرة الزرقاء" مقابل التعادل مع صنداونز في القاهرة بنتيجة (2-2)، والفوز على القطن بنتيجة (3-0).

في المقابل، جمع فريق صنداونز سبع نقاط بالفوز على الهلال في جنوب إفريقيا بنتيجة (1-0)، ثم الفوز خارج الديار على حساب القطن بنتيجة (3-1)، والتعادل مع الأهلي بهدفين لكل جانب.