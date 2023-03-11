يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز youtube بث مباشر مباراة الأهلي يلا كورة لايف تويتر.. YALLA SHOOT

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بوابة الفجر

يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز youtube بث مباشر مباراة الأهلي يلا كورة لايف تويتر.. YALLA SHOOT، تنطلق صافرة مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في بريتوريا بجنوب إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز
يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز youtube بث مباشر مباراة الأهلي يلا كورة لايف تويتر.. YALLA SHOOT، ومن المقرر أن تنقل مجموعة قنوات beIN Sports الرياضية مباريات الأهلى في دوري أبطال افريقيا 2023 كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتيح قناة «تايم سبورت الأرضية» بثًا مباشرًا لمباراة الأهلي وصن داونز بشكل مجاني داخل مصر.

مباراة الأهلي وصن داونز القنوات الناقلة
ويتم نقل مباراة الأهلي ضد صن داونز عبر شاشة قناة بين سبورتس 4 عبر التردد التالي:

مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا
- التردد: 11054.

- استقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

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تشكيل مباراة الأهلي وصن داونز
ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي ضد صن داونز في المباراة على النحو التالي:

- حراسة مرمي الأهلي ضد صن داونز: محمد الشناوي.

- خط دفاع الأهلي ضد صن داونز: على معلول- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني.

- خط وسط الأهلي ضد صن داونز: أليو ديانج- حمدي فتحي- مروان عطية.

-- خط هجوم الأهلي ضد صن داونز: طاهر محمد طاهر- أحمد قندوسي- محمد شريف.


مباراة الأهلي وصن داونز اليوم
يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وصن داونز youtube بث مباشر مباراة الأهلي يلا كورة لايف تويتر.. YALLA SHOOT وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، وصلت إلى فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب إفريقيا، التي تستضيف مباراة الأهلي ضد صن داونز المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بـ دوري أبطال إفريقيا.

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